Attaque au couteau au CHU de Reims : une infirmière est morte

Arrivé dans la soirée au CHU de Reims, le ministre de la Santé François Braun n'a pas caché le choc ressenti par le personnel sur place : "La sidération est complète" a-t-il dit. En cause, l'agression pour l'instant non expliquée par un homme visiblement déséquilibré de deux employées de l'hôpital à l'arme blanche dans la journée du lundi 23 mai. Le coupable a été interpellé tandis qu'une des victimes, infirmière, a succombé à ses blessures dans la nuit, a annoncé le ministre sur twitter, assurant que ses pensées "vont à ses proches, à ses collègues, ainsi qu’à toutes les équipes de l’hôpital endeuillées ce matin.". L'autre victime était hier soir sortie du bloc opératoire et se trouvait lundi soir en salle de réveil.

Selon le procureur, l'agression s'est déroulée peu avant 13h30, lorsqu'un homme de 59 ans s'est rendu au service de l'unité de "médecine et santé au travail" du CHU de Reims avant de violemment attaquer avec un couteau une secrétaire médicale et une infirmière, dans un vestiaire de l'hôpital. La situation de l'infirmière était considérée comme plus grave et son pronostic vital engagé, elle n'a pas pu être sauvée. Une enquête pour assassinat a été ouverte au commissariat central de Reims. Le suspect habitait Reims et était connu "pour des faits de violences aggravées" précise le procureur. En juin 2022, il avait déjà bénéficié d'une ordonnance de non-lieu dans une affaire similaire pour irresponsabilité pénale. Il était prévu prochaînement que son dossier soit évoqué par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Reims pour décider de mesures de sécurité adaptées. Il serait atteint de troubles psychiatriques sévères.

Dans un contexte d'aggravation des violences contre les soignants et de ras le bol de ces derniers devant les réponses de l'État, François Baun a annoncé la tenue d'une réunion à ce sujet dans les prochains jours, afin de "garantir le plus possible la sécurité des personnels soignants" a-t-il assuré.