Armes et munitions livrées à l'Ukraine : les Occidentaux peinent à reconstituer leurs stocks

Char russe

L'approvisionnement en armes et en munitions devient un problème aussi bien pour l'Ukraine que pour la Russie explique Le Monde.

"Selon des experts militaires, les Russes et les Ukrainiens ont respectivement tiré jusqu’à 60 000 et 20 000 obus par jour au plus fort des combats cet été – le rythme serait redescendu à respectivement 20 000 et 7 000 tirs quotidiens, affirme le Pentagone" ajoute Le Monde.

"Le site Internet Oryx, qui comptabilise les destructions matérielles de chaque camp sur la base de preuves vidéos, estime que l’armée russe a perdu plus de 1 500 chars depuis le 24 février, soit la moitié de son parc en activité. Moins documentées, les pertes ukrainiennes en matériels seraient elles aussi importantes" estime Le Monde.

Résultat : les réserves occidentales s’amenuisent et des matériels seraient à un niveau critique, y compris outre-Atlantique.

Les industriels occidentaux, dont les chaînes de production ont été réduites à mesure de la diminution des commandes militaires, n’arrivent pas à suivre.