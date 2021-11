Après l’adoption d’une résolution sur l’histoire du Parti communiste chinois, Xi Jinping s’assure d’une présidence à vie

Xi Jinping veut gouverner la Chine pendant encore de nombreuses années et il risque d’y arriver. Après l’adoption d’une nouvelle doctrine sur l’histoire du Parti communiste, il se donne le mandat de gouverner potentiellement à vie le pays. Le Comité central a appelé le pays à « s’unir autour du parti avec Xi au coeur »..

L’adoption de cette doctrine est un signal ème mandat. fort. Les 400 membres de l’élite ont approuvé par ce vote un troisième mandat.

Dans ce texte se trouve aussi des objectifs pour la Chine pour les trois prochaines décennies. En ce qui concerne l'économie, par exemple, le communiqué a souligné la volonté de "prospérité commune" de Xi de réduire les inégalités et les efforts visant à promouvoir "l'autonomie" dans la science et la technologie en tant qu'objectifs clés. Il a également appelé le parti à promouvoir le développement "de qualité", une expression généralement utilisée pour désigner les politiques économiques qui accordent une priorité moindre à la vitesse de l'expansion économique et une plus grande importance aux secteurs tels que la fabrication de haute technologie.

De l’autre côté Xi Jinping a peu de rivaux et de contestaires face à lui. La vaste lutte contre la corruption de la dernière décennie a écarté toute possibilité de contre-poids. Au sein du POlitburo, personne n’a l’âge ou l’expérience nécessaire pour être un succésseur.

