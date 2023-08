Après des propos antisémites, Gérald Darmanin annonce la dissolution prochaine de Civitas, organisation catholique intégriste

Des propos qui ne passent vraiment pas. Le scandale est parti d'une intervention le 30 juillet dernier de l'essayiste polémique Pierre Hillard à l'université d'été de Civitas, mouvement catholique intégriste d'extrême droite souvent en délicatesse avec la justice. Cette fois, l'invité dépasse largement la dose de provocation à laquelle l'association est habituée, déclarant au sein d'un discours offensive sur l'immigration et l'identité française qu'il "faudrait peut-être retrouver la situation d'avant 1789" à propos du statut des juifs en France, c'est-à-dire à une époque où ils ne pouvaient pas avoir, pour la plupart, la nationalité française. Avant d'ajouter que "la naturalisation de Juifs en 1791 [avait ouvert] la porte à l"immigration". De quoi faire indigner unanimement les associations et politiques s'étant exprimés depuis.

La réponse ne s'est pas faite longtemps attendre et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ne semble pas disposer à prendre des gants. Après avoir déjà dissous des groupes écologistes (Les Soulèvements de la Terre) et d'extrême droite violente (Génération Identitaire), il a décidé une nouvelle fois une dissolution, celle de l'association Civitas, qu'il estime responsable de la sortie antisémite de l'essayiste. Le ministre a annoncé dans un message posté sur Twitter, lundi 7 août, avoir engagé auprès de ses services la procèdure devant mener à l'interdiction pour Civitas d'exister.

"L’antisémitisme n’a pas sa place dans notre pays", selon Gérald Darmanin. "Je condamne fermement ces propos ignominieux et saisis le procureur de la République.", a-t-il précisé sur Twitter. Dans un rare élan unanime, les propos de Pierre Hillard avaient été vivement condamnés l'Union des étudiants juifs de France et la Licra ainsi que par plusieurs personnalités politiques dont des élus de LFI et de Renaissance, notamment. Précédant le ministre de l'Intérieur, Jean-Luc Mélenchon, parfois accusé de collusion avec un antisémitisme sous couvert d'antisionisme, s'était adressé à Gérald Darmanin, jugeant que "l'antisémitisme doit être puni sans faiblesse". Et si le RN s'est gardé de s'exprimer, il ne s'est pas non plus porté au secours de Civitas.

Plusieurs fois menés devant les tribunaux pour leurs actions très offensives contre l'avortement, l'immigration ou la sécularisation de la société française, l'institut Civitas, proche de l'extrême droite catholique, avait pourtant été reconnu en 2016 comme éligible au financement des partis politiques, ce dont l'association ne s'est pas privée en 2022 en soutenant ardemment la candidature d'Eric Zemmour à l'élection présidentielle.