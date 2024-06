Selon une nouvelle étude, un « point de bascule » pourrait être sur le point d'être franchi en Antarctique

Selon une étude publiée ce mardi 25 juin dans la revue Nature Geoscience, un nouveau « point de bascule » pourrait être sur le point d'être franchi en Antarctique à cause de l’intrusion d’eau océanique dans les glaciers.

Des prédictions toujours plus alarmantes. Dans une étude publiée dans la revue Nature Geoscience, des scientifiques avertissent qu'un nouveau « point de bascule » pourrait être sur le point d'être franchi en Antarctique, qui se dirige vers une « fonte incontrôlée » de ses calottes glaciaires. La fonte est causée par l'eau désormais plus chaude de l'océan qui s'infiltre entre la glace et la terre sur laquelle elle repose.

Un point de bascule climatique est un seuil critique au-delà duquel un système se réorganise, souvent de manière abrupte et/ou irréversible, entraînant une série de conséquences en cascade.

Alors que la température de l’eau de mer se réchauffe sous l'effet du réchauffement climatique, elle pourrait s'infiltrer et ainsi progresser sous la glace terrestre, toujours plus avant à l'intérieur des terres. Selon cette étude, l'intrusion s'accélère sur de courtes distances de 100 mètres jusqu'à des dizaines de kilomètres, faisant fondre la glace en la chauffant par le bas, explique l'auteur principal de l'étude, Alexander Bradley.

Cela « peut conduire au dépassement d'un point de bascule, au-delà duquel l'eau de l'océan s'introduit de manière illimitée sous la calotte glaciaire, via un processus de fonte incontrôlée », avertit l’étude. « Chaque dixième de degré (de réchauffement) nous rapproche de ce genre de processus, ces points de bascule sont de plus en plus proches », alerte encore le chercheur.