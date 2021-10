Anne Hidalgo, ne recueillerait que 4 % des suffrages selon un sondage BVA

Anne Hidalgo

Le matin même du jour de son investiture par le PS, Anne Hidalgo est donnée à 4 % à la présidentielle par l’institut BVA, pour RTL et Orange. Non seulement la maire de Paris tombe pour la deuxième fois sous la barre symbolique des 5 %, mais en plus elle est à égalité avec l’ex-ministre Arnaud Montebourg, 4 points derrière Yannick Jadot (EELV) et Jean-Luc Mélenchon (LFI) souligne Le Figaro.

Un chemin de croix pour la socialiste qui a été désignée sans surprise jeudi soir par les militants, réunissant plus de 72% des voix lors d’un vote, selon des résultats partiels. Face à elle, l’ancien ministre de l’Agriculture et maire du Mans, Stéphane Le Foll savait ses chances nulles de l’emporter. ajoute Le Figaro.

Sondage a été réalisé sur la base d'un échantillon de 1.503 personnes inscrites sur les listes électorales "issues d’un échantillon représentatif de 1.673 Français âgés de 18 ans et plus"