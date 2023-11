Alstom décroche un contrat de près d’un milliard d’euros pour la maintenance des trains au Royaume-Uni

Un train devant le dépôt de maintenance d'Alstom à Chester, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Le constructeur français va également offrir une « prestation de services ». L’industriel français va continuer d’assurer la révision, l’entretien et la maintenance des trains de l’opérateur CrossCountry jusqu’en 2031.

Le constructeur ferroviaire Alstom a remporté un contrat de près d’un milliard d’euros sur huit ans pour « la maintenance, les révisions, l’entretien et le nettoyage » des trains exploités par la compagnie britannique CrossCountry, a annoncé le groupe ce jeudi.

En réalité, il s’agit d’une extension d’un contrat existant qui lie Alstom et CrossCountry jusqu’en 2031 pour un montant de 950 millions d’euros, selon BFM Business.

« Le contrat comprend la gestion de l’ensemble de la maintenance planifiée (préventive) et non planifiée (corrective), toutes les activités de révision requises, le nettoyage et les services de maintenance légère sur les véhicules » pour les 59 trains de la flotte CrossCountry, selon les précisions d’Alstom dans un communiqué.

Alstom aura aussi pour mission d’assurer « un environnement passager de qualité » en proposant des innovations pour l’améliorer.

Le constructeur français aura donc aussi pour tâche d’offrir une « prestation de services » avec ligne d’assistance téléphonique 24h/24, 7 jours/7, « la gestion du dépôt » situé à Central Rivers, au nord de Birmingham, ou « la réparation des accidents ou actes de vandalisme ».

CrossCountry est une compagnie ferroviaire privée britannique, propriété de Arriva, qui exploite un réseau allant d’Aberdeen dans le nord de l’Écosse à Penzance, en Cornouailles (sud-ouest de l’Angleterre). Elle fait rouler des Voyagers, des trains interurbains construits par Bombardier, racheté par Alstom en 2022, pouvant atteindre 200 km/h.