Afghanistan : la France recommande à l'ensemble de la communauté française de quitter le pays sans attendre face à l'offensive des Talibans

Soldats américains en Afghanistan

Un vol spécial sera affrété le 17 juillet au matin, au départ de Kaboul, afin de permettre le retour en France de l’ensemble de la communauté française. Un vol unique que l’ambassade recommande « formellement à tous les Français d’emprunter » signale Le Parisien.

L'avancée des Talibans semble inxorable. Après le départ des forces américaines, l'armée afghane ne semble pas en mesure de résister longtemps à l'offensive en cours aux quatre coins du pays.

Privées du crucial soutien aérien américain, les forces afghanes n’ont opposé jusqu’ici qu’une faible résistance et ne contrôlent plus essentiellement que les grands axes et les capitales provinciales, dont certaines sont encerclées ajoute Le Parisien.