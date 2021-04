A Strasbourg, les dirigeants de la mosquée en construction ont retiré leur demande de subvention annonce la maire (EELV) de la ville

Jeanne Barseghian

Dans une longue lettre ouverte, publiée dans le quotidien Dernières Nouvelles d’Alsace, Jeanne Barseghian, maire (EELV) de Strasbourg annonce qu'elle ne subventionnera pas la construction d'une mosquée car les porteurs du projet ont retiré leur demande de subvention. Un budget de 2,5 millions avait été voté, et devait être confirmé.

"C’est dans un esprit d’apaisement et de concorde que je souhaite ainsi vous apporter toutes les informations sur le projet de subvention à la mosquée Eyyûb Sultan qui a fait tant de bruit ces dernières semaines. Je mesure l’incompréhension et l’émoi que cette polémique a causés chez nombre d’entre vous" écrit Jeanne Barseghian.

La maire de Strasbourg se défend en rappelant que "La première pierre de l’édifice a été posée en 2017, en présence du Préfet de région Jean-Luc Marx, de mon prédécesseur Roland Ries et de nombreux autres élus." et elle ajoute "je n’ai jamais été alertée par l’Etat quant au risque d’atteinte aux principes républicains et à la sécurité nationale par l’association porteuse du projet."

Puis elle annonce : "les porteurs du projet ont constaté le besoin de consolider leur plan de financement et ont donc retiré le 15 avril leur demande de subvention. Je prends acte de ce retrait et la Ville ne versera donc pas en l’état de subvention pour la poursuite de la construction de la mosquée."