A 25 ans, la Banque centrale européenne célèbre une monnaie unique « irréversible »

Les « trois présidents » européens (de la Commission, du Conseil et du Parlement) étaient présents.

Comment mieux résumer l’étrange relation des Français avec la Banque centrale européenne (BCE) ? Pour le 25e anniversaire de l’institution monétaire, célébré en grande pompe mercredi 24 mai, le chancelier allemand, Olaf Scholz, et son ministre des finances, Christian Lindner, avaient fait le déplacement. Les « trois présidents » européens (de la Commission, du Conseil et du Parlement) étaient présents. L’Espagne était représentée par son vice-premier ministre, la Belgique de même, la Slovaquie par son chef de gouvernement, Chypre par son président, l’Italie et l’Autriche par leur ministre de l’économie…

Et la France ? Le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, n’est pas venu. Son ministre de l’économie, Bruno Le Maire, non plus. Une semaine avant l’événement, le nom d’aucun membre du gouvernement français n’était confirmé pour assister à l’événement.

Finalement, c’est Laurence Boone, la secrétaire d’Etat chargée de l’Europe, qui a été dépêchée pour éviter que la représentation tricolore ne se résume à un diplomate ou à un haut fonctionnaire. Certes, cette économiste de renom fréquente les couloirs du pouvoir de longue date, mais elle n’est entrée en politique qu’en juillet 2022, quand elle a pris son poste actuel au gouvernement.