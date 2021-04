70% des Français veulent se faire vacciner mais 71% n'ont pas confiance en le vaccin AstraZeneca

AstraZeneca

Les Français sont de plus en plus nombreux à souhaiter se faire vacciner, selon une enquête Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro. ils sont désormais 70%, ils n'étaient que 42% en décembre.

«Une nouvelle preuve que la meilleure incitation à la vaccination est, justement, le développement de la vaccination et le fait de voir autour de soi de plus en plus de gens se faire vacciner», estime Odoxa

Mais ils sont désormais 71% à se méfier du vaccin britannique AstraZeneca. Les Français font confiance à 70% au vaccin de Pfizer, à 65% à celui de Moderna et à 59% au vaccin Janssen qui n'est pas encore disponible en France.

Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1004 Français interrogés par internet les 7 et 8 avril 2021.