7 ans de prison requis contre un agent de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) qui vendait des informations policières

Durant trois jours, de mardi à jeudi, Christophe Boutry, 35 ans, alias Haurus sur le Dark Net (la face obscure de l’Internet public sur laquelle s’exercent des activités souvent illégales), a comparu devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre en compagnie de cinq autres prévenus raconte Le Monde.

Le policier qui travaillait à la la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) a dû notamment répondre de « détournement de leur finalité des fichiers et escroquerie par personne dépositaire de l’autorité publique », de « fourniture et usage de faux administratifs », de « contrefaçon de chèques », de « mise en circulation de billets de banque contrefaits » et de « tentative d’extorsion ». Des infractions sanctionnées jusqu’à dix ans d’emprisonnement par le code pénal, et pour lesquelles la procureure Catherine Denis a requis sept ans de prison ferme, jeudi 17 juin.

Parmi les clients de Boutry, un détenu, qui, depuis sa prison, achète à Haurus des renseignements concernant des voyous marseillais, dont certains se feront tuer par la suite. ..