57% des électeurs de Mélenchon en 2017 considèrent la menace terroriste comme élevée contre 90% des électeurs de Fillon et 73% des électeurs de Macron

Samuel Paty

Les trois quarts des Français (75%) évaluent la menace terroriste comme étant élevée, dont 18% qui l’estiment « très élevée » selon un sondage Ifop en partenariat avec Le Figaro

La baisse du sentiment de menace est flagrante depuis la fin de l’année 2020, qui avait été marquée par un pic à 96% en novembre, où l’attentat de la basilique Notre-Dame de Nice avait fortement marqué les esprits.

D’un bout à l’autre de l’échiquier politique, le ressenti diverge grandement, avec 57% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2017 qui considèrent que la menace est élevée contre 90% du côté des électeurs de François Fillon et 89% parmi ceux de Marine Le Pen. Ceux de Benoit Hamon et d’Emmanuel Macron sont à respectivement 72% et 73% souligne l'Ifop

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 15 au 20 juillet 2021.