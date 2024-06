52% des Français pour la dissolution de l'Assemblée en cas de défaite de la majorité aux européennes

L'Assemblée nationale à Paris, le 19 mai 2020

52% des Français y sont favorables à une dissolution de l’Assemblée nationale à l’issue des européennes, 47% y sont opposés, et 1% ne se prononcent pas, selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD.

Le sondage révèle des opinions similaires entre hommes et femmes. Parmi les hommes, 53% sont favorables à la dissolution et 47% y sont opposés. Les femmes montrent un soutien légèrement inférieur à 52% en faveur et 47% contre.

En revanche, l’analyse par tranche d’âge met en lumière des différences plus prononcées. Les moins de 35 ans sont les plus favorables à la dissolution, avec 57% en faveur et 42% contre. Dans le détail, les 18-24 ans sont pour à 58% et les 25-34 ans à 57%. En revanche, les personnes âgées de 50 ans et plus sont plus divisées, avec un soutien de 50% et une opposition de 49%. Les 65 ans et plus montrent une nette opposition, avec 55% contre la dissolution et seulement 44% en faveur.

Autre enseignement, les CSP+ sont moins favorables à la dissolution, avec 46% en faveur et 53% contre. À l'inverse, les CSP- montrent un soutien plus élevé à 59% en faveur et 41% contre. Les inactifs (retraités, chômeurs, etc.) présentent une répartition similaire à l'ensemble de la population, avec 52% en faveur et 47% contre.

Politiquement, les partisans de La France insoumise sont nettement plus favorables à la dissolution, à 75%. Les sympathisants socialistes et Europe Écologie Les Verts sont majoritairement contre à 35% et 37% respectivement. Les sympathisants Renaissance sont fortement opposés à la dissolution, avec 83% contre et seulement 17% en faveur. Les Républicains sont divisés, avec une légère majorité de 53% en faveur de la dissolution. Du côté du Rassemblement national, montre un soutien massif à la dissolution, avec 86% en faveur et seulement 14% contre.