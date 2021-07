14 Juilllet : le préfet de police de Paris s'oppose à une démonstration du GIGN, les gendarmes sont frustrés

Didier Lallement

Nouvel épisode de la rivalité entre la police et la gendarmerie ? Le préfet Didier Lallement s’est opposé à l’organisation d’une démonstration du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) sur l’arche de la Défense à Paris lors de défilé du 14 Juillet souligne Libération.

Officiellement, la raison n’est pas connue. «Le préfet de police confirme n’avoir pas autorisé une démonstration du GIGN sur la Grande Arche de la Défense», a indiqué la préfecture de police à Libération, qui vérifiait une information du Canard enchaîné.

Dans les couloirs, on avance que le lieu du défilé, en zone police et non gendarmerie, expliquerait l'opposition du préfet de police. Ou peut-être une petite jalousie, alors que le Raid ou la brigade de recherche et d’intervention (BRI), groupes d’intervention de la police nationale, n’étaient a priori pas conviés à la sauterie médiatique.

le ministère de l’Intérieur, tranché : il n’y aura pas d’événement ni avec le GIGN, ni avec le Raid, ni avec la BRI.