12 ans après l'accident du Rio-Paris (228 morts), la justice renvoie Air France et Airbus devant le tribunal correctionnel

Air France

Le drame du 1er juin 2009 en partie dû à une défaillance des sondes indiquant la vitesse de l'avion et à une incompréhension des pilotes

Le vol Rio-Paris d'Air France s'écrasé en mer le 1er juin 2009 tuant les 228 personnes qui étaient à bord. Les tubes Pitot qui indiquent la vitesse de l'avion avaient gelé perturbant l'affichage de la vitesse, puis les pilotes n'avaient pas compris ce qui se passait en cabrant l'avion qui a fini par décrocher et tomber dans l'océan rappelle la BBC.

Ce fut le pire crash de l'histoire d'Air France, l'Airbus A330 a disparu au-dessus de l'Atlantique dans le mauvais temps. Il a fallu deux ans pour trouver l'épave, qui a finalement été localisée par des sous-marins télécommandés en 2011, après une recherche sur le fond de l'océan.

Contrairement aux précédentes décisions de justice, la Cour d'appel de Paris estime qu'Airbus et Air France doivent être jugés pour "homicide involontaire". Le constructeur et la compagnie aérienne ont ous les deux annoncé qu'ils contestaient cette décision, et allait se pourvoir en cassation.

Ceci va bien sûr retarder un peu plus l'action de la justice qui a déjà été très lente. Le parquet a estimé que les pilotes n'avaient pas reçu la formation adéquate pour réagir face à cet incident, et qu'Airbus n'avait pas réagi correctement face aux défauts des tubes Pitot.