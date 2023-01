Yves Klein, le monochrome dans tous ses états : L'Hôtel de Caumont, un magnifique écrin pour rendre hommage au grand artiste Yves Klein

L'AUTEUR

Yves Klein (1928 – 1962) est un artiste plasticien français. Malgré une carrière très courte, il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands représentants de l'art contemporain français et international.

Né en 1928 à Nice, dans une famille d'artistes, il fait des études pour devenir officier de la marine marchande. Très doué en judo, il se perfectionne lors d'un séjour au Japon. De retour en France, il crée en 1955 sa propre école de judo, qu'il sera obligé de fermer l'année suivante pour raisons financières.

Dès la fin des années 1940, il commence à peindre des monochromes.

En 1957, en amateur de philosophie, il se fixe sur la couleur du ciel et de l’absolu et fait breveter un bleu particulièrement intense (International Klein Blue) qui devient sa signature. Pour Klein, le bleu est la couleur de l’imagination et possède une dimension sacrée, celle d’ouvrir sur le monde invisible des idées et de la spiritualité.

Cette même année, il commence à se faire connaître grâce à l'exposition "Yves, Propositions monochromes", à Paris. Devenu un artiste de renommée mondiale, il est à l'origine du mouvement le Nouveau Réalisme avec Arman et Pierre Restany. Par la suite, il expérimente différentes techniques, notamment celle des "pinceaux vivants" : lors de performances en public, des modèles enduits de peinture viennent s'appliquer directement sur la toile pour créer l'œuvre.

Début 1961, il commence une série de peintures de feu. Son souhait : imprimer les traces du feu sur différents supports.

Il meurt d'une crise cardiaque le 6 juin 1962, à l'âge de 34 ans.