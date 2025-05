Innovation

Vulcan, le nouveau robot d’Amazon a un sens du toucher

Amazon vient de dévoiler son tout nouveau robot d'entrepôt, Vulcan, qui a le « sens du toucher ». Conçu pour ranger délicatement les articles grâce à une préhension sensible à la pression et à l'intelligence artificielle (IA), Vulcan est actuellement testé dans deux installations d'Amazon, à Spokane, dans l'État de Washington, aux États-Unis, et à Hambourg, en Allemagne.