Vous éternuez ? S’agit-il du Covid, d'allergie ou d’un rhume ?

Atlantico : Bien des Français souffrent aujourd'hui de symptômes grippaux. Comment savoir, à l'issue de la crise sanitaire que nous avons vécu ces dernières années, si l'on a attrapé un rhume, s'il s'agit de simples allergies saisonnières ou si, au contraire, on est malade du COVID ?

Jean-Paul Hamon : Dès lors que l'on soupçonne une infection au COVID, il faut évidemment se faire tester. C'est le premier réflexe à avoir. Ceci étant dit, il importe également de rassurer la patientèle : les cas de COVID sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui que cela n'a pu être le cas par le passé. Le dernier cas recensé, me semble-t-il, remonte à au moins un mois. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire tester ! Et en cas de doute, rien n'empêche ensuite de venir consulter. Récemment encore, bien que ce ne soit pas exactement la saison, certains de mes collègues ont identifié des cas de grippes chez des patients.

Est-ce à dire qu'il y a moins de raisons de soupçonner un potentiel COVID aujourd'hui ? Y a-t-il de moins en moins de cas ?

Oui, incontestablement et heureusement ! Même si la sécurité sociale nous relance pour vacciner les personnes de plus de 80 ans ou les immunodéprimés. Mais ça devient de plus en plus difficile de regrouper les personnes parce qu’avec les flacons on peut faire 6 ou 7 doses. Pour y parvenir, il faudrait donc organiser des campagnes de vaccination. Pour le moment, on ne l’a pas encore fait. Mais beaucoup de personnes qui ont reçu le papier de la sécu nous interrogent pour savoir si on doit le faire ou pas.





Outre la question du COVID, comment identifier les symptômes et savoir de quelle pathologie on souffre exactement (rhume, allergies...) ?

Vous savez en ce moment, on a le gros des allergies qui est passé. C’étaient surtout les pollens. Mais maintenant on le teste, on teste les gens. Ils viennent nous voir avec le nez qui coule, les yeux qui grattent ou encore la toux. Généralement dans nos patientèles, on sait quelles personnes et puis des gens le savent aussi. Ils ont souvent pris des médicaments adaptés à leur condition. Ils viennent nous voir en cas de surinfection. Mais si on a quelqu’un qui a un syndrome fébrile, qui tousse, qui a des courbatures, on continue de faire des tests à la fois qui détectent la grippe et le Covid.

Pour éviter de tomber malade, comment est-ce qu’on peut lutter ? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner ?

Il n’y a pas tellement de conseils. Evidemment, il faut éviter de prendre froid... et il est indéniable que la météo actuelle n'aide pas beaucoup. De nombreux patients, pensant qu'il va faire chaud après quelques jours, sont surpris par les températures qui changent. Pensez donc à vous habiller convenablement pour éviter tout coup de froid : dans le cas contraire, les cellules muqueuses des voies respiratoires sont plus vulnérables et c'est pour cela que l'on attrape plus facilement une pathologie potentielle.