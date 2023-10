"Veiller sur elle" de Jean-Baptiste Andrea

J.B Andrea est né à Saint Germain en Laye, il a vécu à Cannes et il est diplômé de SC PO et de l’ESCP. Il est d’origine italienne. Il a publié Des diables et des saints, Grand Prix RTL Lire 2022. Il a aussi publié Ma Reine en 2017, qui a reçu le prix Femina des lycéens, et Cent millions d’années et un jour. Veiller sur Elle a obtenu le prix FNAC 2023.