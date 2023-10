"Une odeur de sainteté" de Franck Maubert

J'aurais aimé plus de développement quant au devenir de Jeanne suite à cette rencontre mystique avec Emérence. Au-delà de la perception olfactive et finalement extra-sensorielle de lieux hantés, on ne perçoit pas forcément quel est le lien entre Jeanne et cette femme. Les descriptions bucoliques sombrent vite dans la noirceur et l'angoisse : outre quelques personnages, les lieux qu'elle visite sont comme vidés de toute présence humaine. On sort de ce livre comme d'un rêve mué en cauchemar mais dont les images s'estompent avec le jour.