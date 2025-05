La professeure Jelena Ristic a obtenu son baccalauréat, sa maîtrise et son doctorat au Département de psychologie de l'Université de la Colombie-Britannique et a effectué un stage postdoctoral au Département de psychologie et des sciences du cerveau de l'Université de Californie à Santa Barbara. Elle s'est jointe à l'Université McGill en 2009 comme professeure adjointe et a occupé la chaire William-Dawson jusqu'en 2022.