"Une journée particulière" de Ettore Scola : entre fascisme et réclusion

Une intrigue poignante, portée par des comédiens célèbres, dans un décor soigné, suffit à capter l’intérêt du public, dont l’attente se porte vers la découverte de deux intérieurs, au sens propre comme au sens figuré, unis dans une même communion.

Le climat d’une société - à la fois soumise à la vulgarité du machisme viriliste et à la constante surveillance du voisinage qu’incarne une concierge intrusive et bavarde - est fidèlement reconstitué par les décors tournants d’un appartement à l’autre, puis au toit où sèche le linge et se nouent les contacts tactiles.

Des dialogues ciselés et précis, ponctués par les voix off des multiples enfants et des sons d’une rue investie par la fête fasciste, et d’où proviennent des chants militaires.