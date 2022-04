"Une déchirure dans le ciel" de Jeanine Cummins : un récit autobiographique méticuleusement construit

Avril 1991, la famille Cummins-Kerry termine ses vacances à St Louis (Missouri) chez les grands-parents maternels. « Leurs six esprits étaient probablement juste empreints d’une légère mélancolie tacite à l’idée de leur séparation imminente » ; les “six esprits” sont : la narratrice (Jeanine Cummins surnommée ici ‘Tink’), sa jeune sœur Katie et son grand frère Tom (19 ans), avec leurs cousines Robin (20 ans), Julie (19 ans) et la petite sœur Jamie.

4 Avril 1991 : avant le départ tôt le lendemain matin, Tom, bravant l’interdiction de sortir de son père, rejoint ses cousines Robin et Julie ; Julie tient à montrer à Tom l’un de ses poèmes car elle écrit beaucoup. Cette sortie nocturne les entraîne sur un vieux pont désaffecté qui enjambe le Mississippi « Old Chain of Rocks ». Les 3 cousins évoluent à la lueur de leurs briquets afin de repérer l’endroit sur lequel Julie a gravé un poème de paix et d’amour.

Au même moment, quatre jeunes délinquants, sans limites, après avoir beaucoup bu de bières, s’avancent aussi sur ce pont . Et cette nuit du 4 avril 1991, les routes de ces 2 groupes vont se croiser. Les voyous de St Louis vont se transformer en monstres d’une rare violence. Les deux sœurs sont violées sous les yeux de leur cousin, puis sauvagement jetées dans le fleuve du haut du pont. Tom violemment battu est également poussé dans le fleuve…. d’une hauteur de 30 m. Il s’en sort miraculeusement après d’être débattu dans les eaux tumultueuses et sans pouvoir aider les cousines.

Il s’en sort miraculeusement, oui mais le calvaire continue pour ce jeune garçon qui va rapidement passer de victime à suspect. Avec minutie, la narratrice nous fait suivre les longs, très longs interrogatoires de Tom. Nous découvrons avec effroi la suspicion qui entoure le jeune garçon, l’enquête policière (avec ses méthodes violentes et douteuses), le déferlement médiatique . Face à ces journalistes qui accusent à charge, sans chercher s’il y a vraiment d’autres coupables, la famille se montre soudée, digne devant la douleur : les victimes sont ces jeunes filles tragiquement disparues.