"Une Chambre à l'Hôtel Mékong" de Jean-Luc Coatalem : une méditation au musée Guimet

« …j’avais vu Venise s’ériger tel un entre-monde, et que j’étais entré dans ce mirage, entre le capot et la danse des feux mouillés, que j’avais compris que tout était là, et que j’y étais, dedans, inclus, mieux, que la cité se concrétisait à travers moi, mon souffle, mon passage, comme s’il me revenait d’être le témoin de son épopée - oui, je la faisais exister. » P.102