"Un tour du monde des oiseaux, de Ville-d'Avray à Ushuaïa" de Philippe Decressac

Cadre dirigeant le jour, photographe passionné de nature (presque) tout le reste du temps, Philippe Decressac a fait de la photographie naturaliste amateur un art, transmis à travers plusieurs livres plus spectaculaires les uns que les autres.

Ce Tour du monde des oiseaux est donc, comme on le comprend spontanément, exclusivement dédié aux oiseaux, croisés, traqués, découverts, au cours de ces voyages, dédiés à célébrer la beauté du monde. Au fil de ces 519 pages, l'auteur nous invite à le suivre, avec discrétion et économie de mots, à la découverte de ces oiseaux qui habitent autant les villes, les plaines, les marais, les cimes, les mers et les déserts. Des milliers d'images, en toutes saisons, composent ce livre, accompagnées d'un commentaire très sobre, simple et informatif, pour ce panorama des plus simples et des plus élégants des oiseaux qui peuplent notre planète.