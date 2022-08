« Un homme gay peut aussi avoir une vulve » (Planning familial) !

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’affiche avec un homme enceint a fait beaucoup parler. On s’est demandé quel miracle biologique avait rendu sa grossesse possible. Il doit y avoir un élixir magique dans les alambics du planning familial. Mais le ventre arrondi du futur papa – ou future maman ? nous a dissimulé la novlangue du planning familial. Et pourtant, ça vaut le détour.

Sur son site, cet organisme progressiste et novateur écrit qu’un « homme gay peut avoir une vulve ». Au diable la biologie qui dit le contraire. Et surtout, on se demande pourquoi nous autres hétérosexuels n’aurions pas le droit à une vulve ? Cette discrimination est insupportable…

Plus loin, on apprend qu’il faut proscrire les mots « mâle » et « femelle ». Pourquoi ? Parce que selon le Planning familial, le sexe est un construit social. Ce que les hommes de Neandertal et de Cro-Magnon ignoraient quand ils copulaient sauvagement avec leur femme dans les grottes. A ce propos lePlanning a décidé de bannir le mot « femme ». Il est remplacé par « personne ayant des menstrues ». Nous sommes impatients de savoir si l’homme enceint de l’affiche avait des menstrues avant d’attendre cet heureux évènement.