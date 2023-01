Un canapé en janvier, une voiture en février : petit guide pour optimiser votre pouvoir d’achat au fil de 2023

Les soldes de janvier vont bientôt commencer.

Atlantico : Les soldes de janvier vont bientôt commencer. Dans les conseils que l'on retrouve fréquemment, celui d'acheter un nouveau canapé en janvier plutôt qu'à un autre moment. Pourquoi cette recommandation ? Plus généralement, le mois de janvier est-il un mois propice aux achats alors que les fêtes de fin d’année ont déjà eu lieu ?

Pascale Hebel : Le contexte actuel est très difficile pour les consommateurs, l’inflation atteint des pics très importants et les salaires n’ont pas suffisamment augmenté. Au Royaume Uni, la baisse du pouvoir d’achat (-3,8%) sera beaucoup plus importante que dans tous les pays d’Europe en 2023, alors que la dynamique de la consommation a été très importante en 2022 (+6,5%). Les consommateurs développent des stratégies pour continuer à consommer dans une période de rattrapage. Les périodes des soldes et de fortes promotions comme le Black Friday sont attendues par les consommateurs, surtout quand les remises sont importantes. Dans notre enquête « Trendshaker », chez C-Ways, la proportion de consommateurs attendant les soldes a progressé de 4 points en un an. Avec notre outil Nextrends, on a mesuré une hausse de 30% des recherches sur le Black Friday.

Les soldes de Janvier correspondent à la période de l’année où l’on fait les meilleures affaires, notamment sur les vêtements. En effet, les vêtements d’hiver, comme les manteaux, sont des biens plus chers. Les remises durant les soldes sont en France beaucoup plus importantes que pendant les périodes de promotions, puisque la loi autorise de vendre à perte alors que ce n’est possible en dehors de ces périodes. En Janvier, on peut donc acheter des biens aux prix élevés avec des remises importantes, le gain en valeur est plus fort qu’en été. Enfin, la période de janvier permet aux commerçants d’écouler ce qui ne s’est pas vendu à Noël et le stock peut être important. Sur les biens d’équipements, la période de Janvier est donc propice à faire des économies si l’on a besoin de s’équiper. On sait notamment que cette année beaucoup plus de cadeaux qui ne plaisaient pas sont en revente sur les sites d’occasions. Le mois de décembre étant celui où les ventes sont les plus importantes pour tous les biens de consommation, en période de diminution du pouvoir d’achat, on a toutes les chances de trouver de très bonnes affaires sur les sites de revente juste après Noël.

À Lire Aussi

Les boursiers européens redémarrent l’année sur les chapeaux de roue, sont-ils devenus fous ?

Selon Lucy Sherliker, chef de service au sein du marché du financement automobile Zuto, février est un bon mois pour dénicher une voiture d'occasion. Comment l’expliquer ?

En ce qui concerne les véhicules d’occasion, on a eu une forte baisse des stocks courant 2022 en raison des tensions sur la fabrication de véhicules neufs et les délais de livraison qui ont explosé. Les prix du neuf et des véhicules d’occasion ont donc beaucoup augmenté durant l’année 2022. Par conséquent, les baisses des dépenses sur les achats d’équipements de transports sont de 5% en France en 2022 en euros constants. La période de Noël n’est pas propice à des achats de véhicules en raison des dépenses pour les achats de Noël. De nombreux nouveaux modèles sont sortis en fin d’année 2022. Ceux qui voudront acquérir un nouveau modèle ou ceux qui ont eu des pannes plus fréquentes en hiver mettront en vente leur ancienne voiture en début d’année et en février le stock sera plus important. C’est déjà ce qui se dessine à mi-janvier, une hausse des stocks de véhicules d’occasion. Les prix vont enfin baissé et c’est ce qu’anticipe Lucy Sherliker pour le mois de février.

Quels sont les mois où il faut être le plus économe ?

La période la plus difficile est celle de la rentrée scolaire et cela a été particulièrement le cas en 2022. Pour ceux qui sont partis en vacances, les dépenses ont été fortes en été et souvent la trésorerie a beaucoup fondu. C’est aussi à la rentrée que les ajustements sur impôts sur les revenus sont à payer, ainsi que les taxes foncières pour ceux qui ne sont pas mensualisés. Enfin, quand on a des enfants, les dépenses scolaires mais aussi d’équipement en vêtements sont nécessaires et se concentrent sur cette période. C’est donc en septembre que l’on doit être le plus économe sur les dépenses de grande consommation et de loisirs.