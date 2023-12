Ukraine dans l'UE : « L'histoire est faite par ceux qui ne se lassent pas de lutter pour la liberté »

Alors que les dirigeants de l'Union Européenne se sont réunis à Bruxelles, un jalon historique a été franchi : le feu vert a été donné pour entamer les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Cette décision marque un tournant stratégique pour l'Union, qui affirme ainsi son désir d'expansion et de renforcement face à une Russie aux velléités de plus en plus hégémoniques. Au-delà de ses implications géopolitiques, cette décision représente un soutien politique fort et symbolique au président ukrainien, Volodymyr Zelensky a salué cette avancée comme une « victoire pour l'Ukraine et pour toute l'Europe, un moteur de motivation, d'inspiration et de renforcement », et Charles Michel, le président du Conseil européen, a renchéri décrivant cette étape comme « un signal clair d'espoir pour le peuple ukrainien et pour notre continent tout entier ». Cette initiative de l'UE ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire européenne, marqué par la solidarité et l'engagement envers les principes démocratiques fondamentaux.

L’adhésion de l’Ukraine à l’Union dépasse largement le cadre de la diplomatie classique et les débats habituels pour ou contre l’élargissement : il touche au cœur même de ce que représente l'Europe aujourd'hui et de ce qu'elle aspire à être demain. La question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, prévue pour être abordée lors du Conseil européen des 14 et 15 décembre, s'inscrit dans un contexte historique complexe et tumultueux.

Il est essentiel de rappeler l'origine de ce conflit, qui a profondément marqué les relations entre l'Ukraine, la Russie, et l'Europe. Le 21 novembre 2013, le gouvernement ukrainien décide de ne pas signer l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Cette décision déclenche des manifestations massives - l'Euromaïdan, ou Révolution de la Dignité - aboutissant à l’exil chez ses donneurs d’ordres russes du président Viktor Ianoukovytch -ancien membre du parti communiste- le 22 février 2014. La Rada de Kiev nomme alors Oleksandr Tourtchynov comme président par intérim, et un nouveau gouvernement, dirigé par Arseni Iatseniouk, est mis en place. En réponse, des groupes armés russes s'emparent du Parlement de Crimée, déclenchant un processus qui mène à l'organisation d'un référendum sous contrôle russe. Le résultat favorable au rattachement de la Crimée à la Russie provoque une crise diplomatique internationale. Dans la foulée, d'autres régions ukrainiennes à forte population russophone, notamment le Donbass, connaissent des soulèvements, cherchant à se séparer du gouvernement ukrainien qui a décidé de résolument se tourner vers l’Occident et couper le lien avec une Russie, coupable il y a un siècle de l'Holodomor, le génocide par la famine orchestré par Staline, qui a entraîné la mort de millions d'Ukrainiens, laissant des cicatrices profondes dans sa mémoire collective.

Cet arrière-plan historique met en lumière l'importance cruciale de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE : Il ne s'agit pas seulement de répondre à une crise récente ; c'est reconnaître et soutenir un pays qui, depuis près d'une décennie, lutte pour sa souveraineté, son intégrité territoriale et son orientation européenne.

Ajoutons une dimension cruciale à la discussion sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne : malgré les défis immenses posés par la guerre, l'Ukraine a continué à garantir le fonctionnement démocratique de son gouvernement et à lutter contre la corruption. Cet engagement envers les principes démocratiques, même en temps de crise, témoigne de la résilience et de la détermination de l'Ukraine à suivre la voie de la réforme et de la gouvernance responsable.

Ne nous trompons pas : il ne s’agit pas ici uniquement de juger de la capacité de l’Ukraine a respecter l’ensemble des “critères de Copenhague”, qui demandent aux candidats de prouver qu’ils sont une démocratie stable, qui bénéficie de l'état de droit, d’une économie de marché opérationnelle et qu’ils sont prêts à adopter de l'ensemble de la législation européenne. Il s’agit ici, à un moment décisif de l'histoire européenne, de savoir si l’Europe accepte de se soumettre aux agressions russes et à prendre son destin en main.

En réalité, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE est certainement le moyen le plus sûr de mettre fin à la guerre démarrée en 2023 par la Russie une opportunité historique pour renforcer notre union, proclamer nos valeurs et garantir notre sécurité. Face à cette opportunité les européens doivent agir avec détermination et sagesse. L'heure est venue pour l'Europe d'ouvrir ses portes à l'Ukraine, non pas pour les ukrainiens, mais pour les européens.

L'Union Européenne est fondée sur des valeurs fondamentales - démocratie, liberté, respect des droits humains - que l'Ukraine, à travers son combat, cherche désespérément à embrasser. En ouvrant l'accès à l'Union Européenne à l'Ukraine, nous redonnons toute sa force à l’identité européenne, forgée par une histoire de courage et d'engagement envers la liberté. Soutenir l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, ce n'est pas simplement une question de soutien à un pays en lutte ; il s'agit d’ affirmer notre identité et nos principes les plus profonds.

La guerre en Ukraine a révélé avec une clarté brutale la nécessité d'une Europe forte et unie face à l'agression et à l'expansionnisme. L'intégration de l'Ukraine est donc impérative pour la sécurité de notre continent. Ce n'est pas un acte de charité, c'est un investissement dans notre sécurité commune. L'élargissement de l'Union à l'Ukraine renforcera notre front oriental et enverra un message clair à la Russie, à la Turquie et aux autres puissances qui spéculent sur sa faiblesse : l'Europe est un acteur géopolitique résolu et inébranlable.

À moyen terme, l’adhésion de l'Ukraine offrira également à l'Europe une occasion d'élargir son marché et de stimuler sa croissance économique. Riche en ressources naturelles, l'Ukraine peut contribuer de manière substantielle à l'économie européenne, notamment dans les secteurs agricole et industriel. Cet élargissement sera un moteur de prospérité, créant des emplois et ouvrant de nouvelles voies pour le commerce et l'innovation.

A l’inverse, laisser l'Ukraine dans la zone grise actuelle, serait non seulement une erreur stratégique, mais aussi un abandon de notre devoir moral envers un peuple en quête de liberté et de stabilité. Ce serait également une preuve de l’abandon de toute ambition géopolitique et sécuritaire de l’Europe. L'Europe doit donc agir, non seulement pour l'Ukraine, mais pour sa propre sécurité et stabilité. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne n'est pas seulement une question de politique ou de géopolitique ; c'est une question de principe et de conviction. En soutenant l'Ukraine, l'Europe défend l'idéal démocratique dans un monde de plus en plus polarisé. C'est un moment décisif pour l'Europe, un moment pour affirmer ses valeurs, montrer sa force et sa détermination, et tracer la voie vers un avenir fondé sur la liberté, la justice et la solidarité.