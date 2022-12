Gui

Certaines plantes sont tellement liées à la tradition qu'il est impossible de penser à l'une sans l'autre. Le gui est une de ces plantes. Mais si vous mettez de côté la coutume du baiser, vous trouverez cent et une raisons d'apprécier ce parasite porteur de baies pour lui-même.

C'est certainement le cas de David Watson. Le chercheur est tellement amoureux du gui que sa maison en Australie regorge d'objets sur le thème du gui, notamment des sculptures en bois, des céramiques et des carreaux français anciens qui décorent la salle de bains et son four à pizza.

C'est également le cas de Daniel Nickrent, spécialiste de l'évolution des plantes : il a passé une grande partie de sa vie à étudier les plantes parasites et, dans sa résidence de l'Illinois, il a inoculé des guis à plusieurs érables de son jardin - et de celui de son voisin.

Mais les plantes qui attirent ces personnes et d'autres aficionados du gui vont bien au-delà des quelques espèces qui sont mises à contribution à l'époque des fêtes : il s'agit généralement du Viscum album européen et de quelques espèces de Phoradendron en Amérique du Nord, avec leurs feuilles vertes ovales familières et leurs petites baies blanches. Il existe plus de mille espèces de gui dans le monde. Elles poussent sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, dans les déserts et les forêts tropicales, sur les landes côtières et les îles océaniques. Les chercheurs en savent toujours plus sur leur évolution et sur les astuces qu'ils utilisent pour s'installer dans des plantes allant des fougères et des herbes aux pins et aux eucalyptus.

Trois photos de fleurs de gui. La première a des fleurs fines, retombantes et d'un rouge vif ; la deuxième a des fleurs roses dressées dont les pétales sont couverts de fins poils blancs ; la troisième a des fleurs roses corail dressées avec plusieurs projections longues et fines.

De nombreux guises produisent des fleurs voyantes qui attirent les oiseaux et autres pollinisateurs. Le Tristerix corymbosus (à gauche), qui fleurit en hiver dans le sud des Andes, est pollinisé par les colibris. Le genre Amyema compte plusieurs espèces voyantes, dont le gui de Buloke en Australie, qui porte ses fleurs par trois (au centre), et Amyema artensis, qui pousse sur plusieurs îles du Pacifique Sud (à droite).

Toutes ces espèces sont des parasites. Les guis s'accrochent aux branches de leurs plantes "hôtes", siphonnant l'eau et les nutriments pour survivre. Ils accomplissent ce vol grâce à une structure spécialisée qui s'infiltre dans les tissus de l'hôte. Les espèces familières des fêtes infestent souvent les arbres majestueux comme les chênes ou les peupliers : En hiver, lorsque ces arbres n'ont plus de feuilles, les touffes vertes des parasites, semblables à des truffes, sont faciles à repérer sur les branches de l'arbre hôte.

Pourtant, malgré leur parasitisme, les guis sont peut-être les Robin des Bois des plantes. Ils fournissent de la nourriture, un abri et un terrain de chasse aux animaux, qu'il s'agisse d'oiseaux, de papillons ou de mammifères, et même parfois de poissons. Les feuilles de gui tombées libèrent sur le sol de la forêt des nutriments qui resteraient autrement enfermés dans les arbres, et cette générosité se répercute sur toute la chaîne alimentaire.

"Oui, écologiquement, ce sont des tricheurs", déclare Watson, écologiste communautaire à l'université Charles Sturt d'Albury-Wodonga (l'Australie abrite près de 100 espèces de gui). "Les gens entendent le mot 'P', ils pensent parasite et ils pensent qu'ils sont tous nécessairement mauvais. Mais c'est un terme extrêmement chargé".

L'essentiel : Le gui partage sa richesse. "Ils s'accrochent à ces nutriments, puis ils les laissent tomber", explique Watson. Ils se disent : "J'ai toutes ces bonnes choses, et maintenant vous pouvez les avoir".

La photo montre des branches d'arbres dénudées en silhouette. De grosses touffes rondes de gui vertes parsèment les branches.

De grandes touffes de gui européen ou commun (Viscum album) se distinguent parmi les branches nues d'un arbre hôte. Cette espèce de gui est présente dans le folklore et les légendes de nombreux pays européens et orne de nombreux manteaux de cheminée et portes pendant les vacances d'hiver.

Ils sont rusés, polyvalents et ingénieux.

Pour dérober tous ces nutriments, le gui doit infecter un hôte, et les chercheurs sont encore occupés à en découvrir les moindres détails. Le processus se déroule comme suit : La graine atterrit sur une plante hôte (souvent livrée par un oiseau - nous y reviendrons plus tard) et pénètre dans l'écorce avec une structure qui, pour une plante standard, se transformerait en racine. Des enzymes digestives sécrétées peuvent l'aider à s'insinuer dans l'arbre, explique Carol Wilson, botaniste à l'University and Jepson Herbaria de l'Université de Californie à Berkeley. Une fois à l'intérieur, le gui se fraie un chemin autour des cellules hôtes vers la plomberie de l'arbre, le xylème. Puis vient le baiser fatidique : Les cellules du gui se connectent à la plomberie de l'hôte ou aux cellules voisines, et le pillage de l'eau et des nutriments commence.

Le gui et d'autres plantes parasites ont une structure bien définie pour envahir leurs hôtes - on l'appelle un haustorium, du mot latin haustor, qui signifie buveur ou tireur d'eau. Les haustoria du gui sont très diversifiés, selon Wilson, ce qui reflète les différentes façons dont ils abordent leur parasitisme.

Certaines espèces, par exemple, forment une sorte de tampon aplati qui entoure une branche hôte. Un coin se développe alors sur la face inférieure du coussinet et pénètre dans l'hôte. D'autres espèces amadouent le bois de l'hôte pour qu'il développe une masse aux bords dentelés ; on les appelle des "roses des bois" et les gens les sculptent en figures complexes telles que des oiseaux et des poissons. (M. Wilson, dont le lieu de travail abrite peut-être la plus grande collection de haustoria de gui au monde, a chez lui quelques roses des bois sculptées, dont un lézard, un singe et un poulet).

D'autres guis envoient des extensions minces ressemblant à des vignes, appelées stolons épicortiques - ils ont plusieurs haustoria pour des invasions plus étendues. Cette approche permet au gui de ramper le long de l'arbre hôte et de s'emparer d'un territoire ensoleillé de choix parmi les branches supérieures, mais aussi de ramper vers le tronc de l'arbre chargé d'eau. Certains guis créent des "brins d'écorce" filandreux qui s'étendent sous l'écorce de l'arbre hôte et développent un grand nombre de minuscules (initialement microscopiques) haustoria, appelés "plombs". Ceux-ci se branchent sur la plomberie de l'hôte.

L'haustorium a été appelé "l'essence du parasitisme" par le célèbre botaniste canadien Job Kuijt. Et pour trouver l'essence de cette essence, ne cherchez pas plus loin que le Nuytsia floribunda d'Australie occidentale, dans un groupe de plantes connu sous le nom de famille du "gui voyant", les Loranthaceae. Techniquement parlant, le Nuytsia n'est pas un vrai gui, explique Nickrent, chercheur et professeur émérite à la Southern Illinois University de Carbondale, car il infeste les racines et non les branches. Mais il s'agit d'un parent très proche qui mérite d'être mentionné, ne serait-ce que parce que son haustorium abrite une lame en forme de faucille utilisée pour trancher les racines de la plante hôte et suffisamment tranchante pour faire couler le sang. Ni les câbles électriques enterrés ni les lignes téléphoniques ne sont à l'abri du dispositif de coupe du Nuytsia.

Trois photos. La première montre un gui avec des feuilles ovales vertes dont les stolons ressemblent à des vignes qui poussent le long d'une section de branche. La deuxième est un gros plan d'une branche avec une base élargie et noueuse poussant à partir d'une branche hôte. La troisième montre trois anneaux épais et blancs qui poussent autour de trois racines minces différentes.

Les guises envahissent leurs plantes hôtes à l'aide d'une structure appelée haustorium. Il existe une grande diversité de types d'haustorium : Certains guis, comme le Notanthera heterophylla du Chili, produisent de multiples haustoria sur des extensions semblables à des racines qui rampent le long de l'arbre hôte (à gauche). D'autres, comme de nombreuses espèces d'Amyema, pénètrent avec un seul haustorium (au centre). La grande dame des armes d'invasion de l'hôte (à droite) est fabriquée par le moodjar ou "arbre de Noël" de l'Australie occidentale (Nuytsia floribunda). Ses haustoria (plusieurs sont visibles sur l'image, sur les racines) contiennent une lame en forme de faucille qui peut couper les fils téléphoniques. Le Nuytsia, bien que faisant partie de la famille des guis, n'est pas à proprement parler un gui car il s'attaque aux racines et non aux branches.

Ils exploitent les animaux - et les nourrissent aussi

Les guis ne se contentent pas d'exploiter les plantes, ils dépendent aussi des animaux pour se déplacer - une sélection variée, en fait. Leur nom vient de mots anglo-saxons qui signifient "dung-on-a-twig", c'est-à-dire les excréments des oiseaux, qui mangent les graines et les dispersent sur de nouvelles plantes hôtes. (Il y a des exceptions : Certains genres de gui produisent des fruits explosifs qui projettent leurs graines vers les arbres voisins, atteignant des distances de 10 mètres ou plus). La plupart des fruits du gui sont des baies contenant une seule graine entourée d'une couche gluante appelée viscine, qui cimente la graine à un nouvel arbre hôte.

Les baies sont riches en minéraux et en glucose, et certaines contiennent les 10 acides aminés essentiels. Environ 90 espèces d'oiseaux sont considérées comme des spécialistes du gui. Certains avalent les fruits entiers, d'autres épluchent le fruit puis mangent la graine et la viscine collante ; d'autres encore se nourrissent uniquement de la viscine.

Une graine du gui Alphitonia (Amyema conspicua) commence à pousser sur la branche d'un arbre hôte dans la région des montagnes Bunya, dans le Queensland, en Australie. Bien que parasites, les guis fabriquent de la chlorophylle et tirent leur nourriture et leur énergie de la photosynthèse, tout en dépendant de leurs hôtes principalement pour l'eau.

Le gui d'Australie (Dicaeum hirundinaceum) est un de ces adeptes. Il dévore les baies entières, excrétant la graine en un temps record, grâce à un intestin modifié qui absorbe rapidement le glucose de la viscine entourant la graine. "En quelques minutes, l'oiseau fait passer la totalité de la graine dans son tube digestif", explique M. Nickrent. Le gui a également développé des comportements spécifiques qui semblent aider la plante. "Il remue son petit derrière pour attacher la graine de gui à la branche de l'arbre", explique M. Nickrent.

Les oiseaux font double emploi : Ils servent également de pollinisateurs - de nombreuses fleurs de gui sont riches en nectar. Bien que les espèces associées aux fêtes de fin d'année aient des petites fleurs plutôt ternes, d'autres arborent des fleurs excentriques. "Si vous aimez la diversité florale, les guises sont une gloire suprême", déclare M. Watson. De nombreuses espèces pollinisées par les oiseaux ont des fleurs rouge vif, comme le Tristerix corymbosus d'Amérique du Sud, dont les fleurs minces sont ornées d'étamines jaune vif.

Certains guises ont développé des mécanismes élaborés qui facilitent la pollinisation par les oiseaux : Les pétales de certaines de ces espèces sont soudés ; lorsqu'un oiseau en quête de nectar ouvre la fleur, le pollen éclabousse la tête de l'oiseau.

Ils prennent et donnent

Les mammifères aussi sont connus pour se régaler des baies de gui. Tout comme les poissons errants : On sait que le poisson-chat étroit et sombre mange des fruits pendant les inondations. Mais la plus grande contribution alimentaire du gui est peut-être ses feuilles. Dans le monde entier, des animaux comme les cerfs, les porcs-épics, les rhinocéros et les opossums se nourrissent de gui, tout comme les chenilles de nombreuses espèces de papillons.

Les lézards et les oiseaux chassent les insectes dans les touffes de feuilles denses du gui, qui peuvent également servir d'habitation. On sait que les écureuils et d'autres mammifères y élisent domicile, tout comme les oiseaux de toutes tailles, des colibris aux oiseaux aquatiques : Une étude menée en Australie a révélé que 245 espèces d'oiseaux nichent dans le gui. Et diverses espèces de rapaces - les faucons et leurs semblables - utilisent des brins de gui frais pour garnir leurs nids.

Lorsque les feuilles de gui tombent au sol, leurs feuilles en décomposition nourrissent les plantes, les insectes, les champignons, etc. "Les feuilles de gui génèrent un flux constant de nutriments vers le sol de la forêt", explique M. Watson. "C'est comme un robinet d'engrais qui s'égoutte".

En 2001, dans un article paru dans l'Annual Review of Ecology and Systematics, Watson a démontré que le gui est une espèce clé dont dépend une grande partie de la vie qui l'entoure. Les preuves de ce rôle se sont multipliées depuis. Une étude sur les guis dans la savane du Zimbabwe, par exemple, a révélé que la litière de feuilles de gui pompe de l'azote, du phosphore et d'autres nutriments supplémentaires dans le sol, influençant la diversité des herbes.

Dans le cadre d'une expérience, Watson et ses collègues ont retiré quelque 5 000 plants de gui de 20 sites du bassin versant de Billabong Creek en Australie. Ces zones se sont retrouvées avec 25 % d'oiseaux en moins, par rapport aux 20 zones voisines où les guis sont restés intacts.

Ils ont évolué encore et encore et encore

Les guis sont un groupe hétéroclite de plantes qui se définissent davantage par leur mode de vie que par leur lignée. Ils ont tous trois caractéristiques en commun : ils sont parasites, ligneux et aériens (ce qui signifie qu'ils infectent les parties aériennes des plantes, plutôt que leurs racines). Le mode de vie dont ils bénéficient a évolué au moins cinq fois dans cinq familles de plantes différentes.

Pourtant, les guis se regroupent dans une zone principale du vaste arbre généalogique des plantes, et ils ont tous des ancêtres qui étaient des parasites non pas des branches, mais des racines. Les guises ont fait le saut vers les branches - un événement qui s'est produit de nombreuses fois.

Certains guis infectent d'autres guis - un trait connu sous le nom d'hyperparasitisme. Ici, le gui sans feuille, ou articulé (Viscum articulatum, en haut à gauche), parasite une branche de gui orange (Dendrophthoe glabrescens, en bas à gauche). À droite, un jet de Viscum éclate de la tige brune du gui orange, dont les feuilles ovales sont visibles en bas. Le gui orange infectait l'Eucalyptus avant d'être coupé.

"Toutes les lignées de gui représentent des événements évolutifs indépendants, des moments historiques indépendants où quelque chose s'est produit et où cette plante arbustive sous l'étage, parasite des racines et indéfinissable, est devenue une plante arbustive aérienne et parasite", explique Watson.

Le déplacement vers le haut de l'arbre a permis de résoudre un problème auquel toutes les plantes sont confrontées : la concurrence pour l'eau et la lumière du soleil. (En dépit de leur nature parasitaire, la plupart des guises réalisent toujours la photosynthèse et ont donc besoin d'un accès sain à la lumière). Et ils n'ont jamais regardé en arrière. Orchidées, cactus et autres : Les variétés d'aujourd'hui envahissent les plantes de toutes sortes, y compris elles-mêmes - un certain nombre d'espèces ont été documentées comme parasitant d'autres guis. Elles ont même été aperçues en train de s'étendre sur trois couches : un gui sur un gui sur un gui.

Et si une poignée d'espèces inflige des dégâts à des arbres importants sur le plan horticole, notamment des membres de la famille des pins, appréciés pour leur bois, la plupart des guis n'infectent pas les cultures importantes sur le plan économique, précise M. Watson.

Alors peut-être qu'il y a un sens poétique à voler des baisers sous des guises voleurs.