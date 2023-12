Tous les chefs du Hamas sont des morts en sursis

Le directeur du Mossad, David Barnea, GIL COHEN-MAGEN / AFP

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les principaux chefs politiques du Hamas ne sont pas à Gaza. Car là-bas ça craint. La plupart d’entre eux vivent un exil doré dans les pays du golfe persique.

Principalement au Qatar où ils se croient en sécurité. C’est une erreur de leur part. Netanyahou vient de donner l’ordre au Mossad et au Shin Bet de les faire passer de vie à trépas.

Deux d’entre eux ont été vus en train de prier Allah et de clamer leur joie après les abominables massacres du 7 octobre. On doit ses révélations au Wall Street Journal qui les tient de source proche du Mossad. Étonnant qu’on les prévienne ainsi ? Pas du tout !

En effet, les chefs du Hamas savent à quoi s’en tenir et vont vivre dorénavant dans la peur. Quelques exemples passés nous éclaireront.

Après l’assassinat des athlètes israéliens lors de JO de Munich en 1973, le Mossad a traqué les coupables sur toute la planète. Cela a pris des années mais tous ont été éliminés.

Il y a d’autres exemples. Des dizaines de terroristes du Fatah ont été à leurs tours éliminés après de longues traques. Avec différentes méthodes : des armes à feu, parfois, le poison, des bombes dans leur voiture, des téléphones piégés.

Comment les hommes des services secrets israéliens feront-ils au Qatar ? Ca, et pour cause, le Wall Street Journal n’est pas en mesure de nous le dire. Mais il se peut qu’ils soient déjà au Qatar. Et s’ils n’y sont pas, ils viendront lors du mondial noyés parmi des centaines de milliers de touristes.