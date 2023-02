"The Fabelmans" de Steven Spielberg : un film autobiographique, aussi sublime que bouleversant

- Il y avait longtemps que, dans ses films, Steven Spielberg le pudique jouait à cache-cache avec son passé. Tout juste y faisait-il quelques petites allusions ici et là dans ses films, mais rien de très personnel. En 2005, un jour qu’il travaille avec Tony Kushner sur le plateau de Munich, ce dernier lui demande tout à trac à quel moment il avait décidé de devenir réalisateur. Et le père de E.T. de raconter au scénariste, le choc qu’il avait ressenti à 6 ans en regardant Sous le plus grand chapiteau du monde…Les deux hommes vont continuer leur conversation plusieurs années durant, dans les temps morts de leurs carrières respectives, l’un tirant le fil de l’enfance et de l’adolescence de l’autre. Le scénario d’un film s’ébauche, s’écrit, se reprend et se finalise sous le titre de The Fabelmans. Le cinéaste Spielberg ressent l’urgence de le tourner. D’autant que l’éternel enfant sensible qu’il est encore est désormais orphelin : sa mère est morte en 2016, son père en 2020, avant la sortie de son remake de West Side Story.

- Avec Spielberg, on le sait, toutes les histoires, présentes, passées, futures, vraies ou fausses, prennent une dimension poétique ou onirique, c’est selon. Si The Fabelmans n’invente rien (chacun de ses épisodes est basé sur une histoire vraie), en revanche, sa mise en scène n’est, comme toujours, pas réaliste un seul instant. Cadres, lumières, prises de vue…elle donne tout le temps l’impression d’être inspirée par un récit imaginaire. Cette manière de « déréaliser », donne aux films du cinéaste une dimension universelle. Elle les rend plus touchants ou plus époustouflants.

- Évidemment, comme d’habitude avec le créateur de Jurassic Park, dans ce nouveau film, tout frise la perfection : la narration est d’une absolue fluidité, le rythme, impeccable, et la distribution éblouissante. Le jeune Gabriel LaBelle compose un Sammy sensationnel d’enthousiasme et de nostalgie mêlés. Paul Dano endosse le rôle de son père informaticien avec autant de douceur que d’autorité. Quant à Michelle Williams qui incarne celui de sa mère, elle conserve ici haut la main son statut d’actrice la plus emblématique du cinéma indépendant américain.

- Ajouter enfin que pour la B.O. de son film, le cinéaste a fait appel pour la quatrième fois au compositeur John Williams, le musicien aux 5 Oscars. Et c’est tout dire !