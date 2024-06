"The Bikeriders" à retrouver au cinéma : Viril, sexy et vrombissant…

Il n’a pas fallu longtemps à Jeff Nichols, né en 1978 à Little Rock en Arkansas et diplômé de l’Ecole d’Arts et de cinéma de Caroline du Nord, pour devenir l’un des enfants chéris du cinéma américain. Dès son premier film, Shotgun Stories en 2007, dont il est également le scénariste, il frappe et emballe la critique, qui loue la maîtrise de sa mise en scène. Depuis, la sortie de chacun de ses nouveaux films fait figure d’évènement. Jusqu’à ce TheBikeriders, il y en a eu quatre : Take Shelter en 2011, qui fut sélectionné à la Semaine de la critique et en repartit avec le Grand Prix; Mud, en 2012, qui concourut pour la Palme d’Or, à Cannes ; Midnight Special en 2016 et Loving, en 2016 aussi, qui valut à Ruth Negga une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice et fut en lice pour la Palme d’Or à Cannes. Bien que très différents, ces films ont tous comme points communs d’avoir été « scénarisés » par leur réalisateur, d’avoir compté Michaël Shannon dans leur distribution et d’avoir eu comme directeur photo Adam Stone. On peut en conclure qu’en plus d’être un cinéaste talentueux inspiré, entre autres, par Terrence Malick et Steven Spielberg, Jeff Nichols est un homme fidèle.