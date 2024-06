"Terrasses ou Notre baiser si longtemps retardé" : 13 novembre 2015. Un récit poignant

Vendredi 13 novembre 2015, personne ne peut oublier cette date et les attentats perpétrés à Paris. A travers les destins de victimes, sorties pour prendre un verre en terrasse ou pour écouter un concert au Bataclan ou simplement profiter de la douceur automnale, Laurent Gaudé nous replonge dans cette soirée funeste. Avec une diversité de protagonistes, du côté des victimes et du côté des secouristes, Laurent Gaudé mêle les voix et les sentiments avec sensibilité.