Statistiques criminelles de l’an 2022 : que tirer de véridique du gloubiboulga-Darmanin ?

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Sans même la décence de démissionner suite à ses "bobards" sur "les 30 000 à 40 000 "hooligans britanniques sans billets" ; alors que, dit l'enquête, il n'y a "Nulle preuve de cela". Même pratique mensongère pour ses statistiques criminelles ; de fait, celles de 2022 sont confuses, faussées et vouées, non à décrire l'état sécuritaire de la France, mais à camoufler un désastre. Reprenons cela point par point :

CONFUSION - L'école apprend qu'on ne peut additionner des poires et des crayons : vérité basique ignorée du service statistique du ministère de l'Intérieur, qui mélange allègrement trois séries de chiffres : (a) l'activité des malfaiteurs (homicides, enlèvements, cambriolages) ; (b) celle des forces de l'ordre (contraventions, arrestations) ; enfin, (c) des troubles sociétaux hors de portée de la police, tels les coups et blessures dans le cadre familial (sauf à installer un policier dans chaque logement...) et ces atteintes sexuelles évoluant sous pression médiatique ("libération de la parole"). D'évidence, l'action des forces de police (b) n'a d'intérêt que si elle arrête ou contrarie celle des bandits (a) ; sinon, c'est du fictif spectacle médiatique. Un enfant le saisirait - mais pas la statistique de l'Intérieur, qui embrouille tout ; sans doute à dessein car ces gens sont compétents.

TRUQUAGE - Cambriolages - L'Intérieur ne publie que ceux affectant les résidences privées : ± 212 000 en 2022. Mais seuls 69% de ces effractions suivies d'une plainte sont connues des autorités. D'où, 277 720 cambriolages réels en 2022. Ajoutons-y ceux commis dans des commerces, entreprises, fermes, bâtiments publics, etc., constituant 40% du total selon "L'État 4001" (statistiques brutes du ministère de l'Intérieur). Donc, total vrai des cambriolages en 2022 : ± 389 000, ± 1 065 par jour. Dans sept départements, l'explosion des effractions dépasse même les 40% (Pour être clair : de 100 en 2021 à 140 en 2022) : du jamais vu au XXIe siècle. Dans tous ces cas, le minimaliste taux d'élucidation est de ± 11%. Près de 9 cambrioleurs sur 10 impunis ? La belle vie - pas étonnant qu'ils accourent du monde entier. L'un des derniers bandits arrêtés dans l'Est de la France (parmi tant d'autres évoluant librement) venait d'Ingouchie (pour les non-géographes : au fin fond du Caucase russe).

Passons au réel criminel occulté par M. Darmanin.

Homicides - Sur les 20 ans écoulés, à 800/900 homicides/an, ±20% non-élucidés. ± 160 par an... moins les tueurs multiples... ± 3 500 assassins impunis. Plus, les homicides entre bandits (motif connu, pas l'assassin) et ces "disparitions inquiétantes" cachant des meurtres. Dans la France de 2023, quelque 3 000 assassins, (4 000 en chiffres bruts, moins la proportion des morts sur 20 ans) circulent libres et impunis. De 2017 à 2022 (Années-Macron) les homicides seuls sont à + 15% en 2022 ; les homicides ET tentatives (calcul honnête), à + 20%.

Enlèvements (action typique du banditisme), 2017 à 2022 (Années Macron) + 28%.

Vols avec arme (archétypique acte du milieu criminel) : 8 605 connus des autorités en 2022 (avec là encore, une vaste tricherie sur la "nature d'infraction", trop complexe pour être ici détaillée), plus 1,5% sur 2021 - et ± 24 "braquages" par jour, minimum.

Coups et blessures volontaires hors famille : 169 530 en 2022 annonce l'Intérieur - qui ne connaît que 37% de ceux vraiment commis ; chiffre réel donc (+63% de "chiffre noir"), ± 276 400, ± 750/jour. Et + 25% de 2017 à 2022 (Années-Macron).

Vols sans violence : en 2022, + 14% sur 2021 - une France toujours plus livrée au pillage.

Concluons par un sondage (Le Figaro-Odoxa-Fiducial, 2/02/2023). Les oubliés, d'abord ceux des "quartiers difficiles" où ils survivent dans la peur, accusent M. Darmanin : dans leurs cités, la police est-elle assez présente ? Non : 83%. Comme tous les Français moins violemment exposés au crime, mais plus encore, ces oubliés ne veulent pas de bobards - mais de l'ordre.

Et sous M. Darmanin, ils en ont moins que jamais.

NB - J'ai longtemps invité les "fact-ckeckers" des médias asservis à vérifier mes dires. Fini : ceux du Monde et de Libération m'ont parfois contacté ; je leur ai fourni des sources exactes, puis n'ai plus entendu parler d'eux. En tout cas, aucun, jamais, n'a écrit qu'après contrôle, tel article de Raufer disait juste. "Vérificateurs" ?? Ces mercenaires-antifa sont payés pour disqualifier quiconque s'oppose à la Pensée Unique ; en mode par défaut, ils essaient de l'étouffer sous le silence. Pas de temps à perdre avec eux.