Starts-ups de la Tech : le grand réveil européen ?

Alors que la reprise en main du secteur de la tech chinoise a stoppé sa croissance, en 2021, l’Europe a dépassé la Chine en matière de création de licornes, ces start-ups technologiques valorisées à plus d’un milliard

Gilles Babinet est Digital Champion. Il a co-fondé l'entreprise Captain Dash,entreprise chargée de développer son expertise sur l'analyse de "Big Data", et y est en charge de la stratégie, du marketing et de la communication. Il est l’auteur de " L'Ère numérique, un nouvel âge de l'humanité : 5 mutations qui vont bouleverser notre vie " (éd. Le Passeur, 2014).

Atlantico : L'Europe a récemment dépassé la Chine en matière de création de « licornes », ces start-ups technologiques valorisées à plus d'un milliard de dollars. Cette année, la Chine a vu la création de 26 nouvelles licornes, contre 98 en Europe. Comment expliquer un tel renversement de situation ? Faut-il y voir une répression de Pékin sur l'entrepreneuriat capitaliste ? Ce phénomène est-il parti pour durer ?

Gilles Babinet : Au début, les chinois ont beaucoup investi à l’étranger. Ils ont ensuite retiré leurs capitaux pour investir dans l’immobilier, avant de resserrer leur financement dans les start-ups. Il y a quelques années, beaucoup d’entre elles étaient déjà des quasi-licornes. Il y avait un financement naturel car beaucoup d’investisseurs ne savaient pas où placer leur argent. Le problème est donc qualitatif et le capital primaire a été fortement restreint en Chine. De plus, les américains se sont largement retirés du territoire chinois.

A l’inverse, en Europe, il y a un excellent capital humain. Les écosystèmes européens ont commencé à monter en puissance tardivement mais d’une manière exceptionnelle. Les employés sont extrêmement qualifiés et quand les écosystèmes ont commencé à s’orienter vers le numérique, tout a explosé. L’Allemagne et le Royaume-Uni ont par exemple levé énormément de fonds.

Depuis au moins deux ans, le capital a été très largement restreint en Chine. A titre d’exemple, l’Inde rattrape son retard sur la Chine à une vitesse fulgurante. Il y avait en Chine un phénomène de bulle. Les licornes chinoises sont beaucoup plus petites car elles ont un accès très facile au capital. De fait, il y a plus de licornes, mais elles ont grandi de façon artificielle. Beaucoup d’entre elles sont en réalité à un stade de développement très précoce. De nombreux fonds américains se sont retirés de Chine il y a deux ans, à cause de pressions politiques. Tous ces facteurs ont contribué au ralentissement de la croissance des start-ups chinoises.

Le vieux continent a des forces et des faiblesses. Mais la tendance est aujourd’hui très favorable à l’Europe, principalement pour deux raisons. La première c’est qu’il n’y a pas d’épuisement du capital humain. Regardez le nombre de prix Nobel en Europe. Ensuite, il y a beaucoup plus d’écosystèmes et de clusters d’innovation. Aux États-Unis par exemple, il y a 5 grandes villes qui rassemblent les start-ups. En Europe, il y en a quasiment autant que de capitales. En France, même des villes comme Nantes ou Vierzon rassemblent de grandes start-ups. Les gouvernements européens prennent des initiatives qui prennent du temps à faire effet mais qui sont efficaces. L’Europe s’est lancée dans le numérique en 2012. La Chine, elle, en 1997. Même avec 15 ans de retard, l’Europe a réussi à rattraper son retard.

Les points faibles de l’Europe se situent au niveau de la synchronisation de la recherche et au niveau de la défragmentation des marchés. Si on veut se positionner dans un pays européen, il faut impérativement y ouvrir une agence, ce qui ne facilite pas les choses. Enfin, nous n’avons pas de bons systèmes militaires dans lesquels investir. La plupart des fonds de venture chinois ou américains sont initiés par l’armée. La commande militaire est d’ailleurs très importante. Malgré ces quelques défauts, l’Europe possède de très grandes qualités.

Cette récente augmentation de nombre de licornes est-il lié à une sorte de grand réveil européen ? Pourraient-elles être un futur atout pour le vieux continent ?

La notion de réveil européen induit une synchronisation. Malheureusement il y en a peu en Europe. Le Fond Européen d’Investissement participe largement au financement de l’économie. Quelques initiatives importantes de la Commission permettent d’aider au financement de la recherche, mais on ne peut pas parler de grand réveil européen. Le budget de l’Europe pour la recherche représente à peine plus de 1% de son PIB.

Je pense que le principal atout de l’Europe reste définitivement son capital humain, qui nous permettra de croître plus vite que les autres marchés. Va-t-on rattraper les États-Unis ? Ce n’est pas impossible car je pense que la dynamique américaine est très mauvaise. A titre d’exemple, un bon codeur coûte 250 000 dollars aux États-Unis contre 70 000 euros en France. De plus, il y a de nombreux problèmes de visas et une inflation générale.

L’année dernière, Pékin a mis un frein à ses géants technologiques les plus prospères et les plus libres, comme le groupe Alibaba, entraînant une perte de valeur boursière. Comment expliquer une telle décision ?

Je pense que Xi Jinping a une profonde aversion pour le capitalisme débridé. Il y va à la dure et tant pis pour la casse. Le gouvernement chinois met une forte pression sur les milliardaires pour qu’ils soient plus « charitables ». Et en Chine, il vaut mieux écouter ce que dit le gouvernement. L’idée est qu’ils se délestent de 25% de leur fortune donc forcément, de nombreux entrepreneurs y laissent des plumes.

Malgré cette récente augmentation du nombre de licornes, l’Europe reste loin derrière les États-Unis en matière de création de start-ups. Outre-atlantique, 384 licornes ont vu le jour en 2021. Quelles sont les raisons d’un tel retard ?

Le même ratio était beaucoup plus élevé il y a une décennie. Il y avait au moins 10 fois plus de licornes aux États-Unis. L’Europe rattrape donc son retard à une vitesse folle. La seule différence est l’historique énorme que possède les États-Unis. Ils ont commencé le venture capital dans les années 1960, alors que l’Europe à commencé au début des années 2000. La croissance s’est ensuite amplifiée à partir de 2013/2014. Le vieux continent ne peut pas rattraper 40 ans de retard du jour au lendemain.

Les levées de fond les plus nombreuses ont été faites au Royaume-Uni, qui a quitté l’Union Européenne. Malgré cette forte augmentation sur le vieux continent, peut-on penser que l’Union Européenne est une sorte de frein à la création de start-ups ?

Je ne pense pas qu’il y ait un rapport avec la sortie de l’Union Européenne. Il faut quand même savoir que le Royaume-Uni possède énormément d’avantages par rapport aux autres pays européens. Pour commencer, ils ont la première où la deuxième plus grosse place financière du monde, ce qui facilite la levée de fonds. Deuxième avantage, ils parlent anglais. C’est la langue de la technologie numérique. Cela peut avoir l’air de rien, mais c’est un avantage extrêmement important. Ils exportent beaucoup plus facilement grâce à cela. Enfin, ils possèdent parmi les meilleures universités du monde. Cambridge produit à elle seule quasiment un quart des licornes britanniques.

De nombreux investisseurs, notamment américains, ont été attirés en Europe au cours de l’année passée. Comment expliquer ce phénomène nouveau ?

De nombreux fonds américains se rendent compte que l’écosystème européen, dont je vous ai parlé précédemment, est en train de décoller. Il y a de nombreux serial entrepreneurs. Je pense par exemple au Frères Samwer en Allemagne. Ces entrepreneurs ont monté des incubateurs qui fonctionnent très bien, ce qui attire de très nombreux entrepreneurs étrangers. Les américains ont commencé par la côte ouest et Israël au début des années 1990, avant de se lancer sur la Chine et la côte Est au début des années 2000. Par la suite, ils ont investi en Inde et au Royaume-Uni. Aujourd’hui, ils se concentrent sur l’Europe.

Qu’est ce qui bridait jusqu’à présent la création de licornes en Europe ?

Principalement la fragmentation du marché. Lorsque l’on crée une start-up en Allemagne et que l’on veut se lancer en France, il faut tout recommencer. Ensuite, et ce point est très important, il y a le manque de culture numérique. Quand on regarde les contributions sur Github, on remarque que les comptes européens sont très récents. Cette culture du numérique vient des pays nordiques. La première décacorne européenne est d’ailleurs Spotify, qui est une entreprise suédoise.



L’autre aspect est également un manque de formalisation des écosystèmes. Pour fonder une licorne, il faut des codeurs, des marchés et des fonds d’investissements. Tous ces facteurs étaient alors absents en Europe.