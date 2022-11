"Soyez partiaux - Itinéraire de la gauche judicaire" : un livre capital pour comprendre le fonctionnement de la Justice aujourd’hui

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

THÈME

La montée en puissance, après mai 1968, du syndicat de la magistrature et son influence sur l’évolution du droit et celle de l’Autorité Judiciaire.

“Soyez partiaux“, c’est le thème de la “harangue de Baudot“, un procureur venu livrer à de jeunes collègues sa conception du droit et de la Justice. Être partial, c’est juger en faveur du faible contre le fort, même si cela implique de tordre le droit. Hervé Lehman livre un tableau pour le moins préoccupant de l‘état de la Justice, en relatant l’histoire de cette gauche judiciaire depuis la fondation du syndicat, à travers quelques épisodes qui ont défrayé la chronique, du juge Charette au “mur des cons“, de l’extradition de Battisti, au rôle de Badinter ou de Mme. Taubira, Gardes des Sceaux ...

POINTS FORTS

Le mode d’exposition de M. Lehman est efficace : il livre d’abord les faits, les éléments du paysage et de son évolution depuis plus de 40 ans, avant d’examiner les conséquences de cette “gauchisation“ de magistrats sur le fonctionnement de la Justice.

Le changement de l’origine sociologique des magistrats qui ne sont plus des notables aisés mais des fonctionnaires issus des classes moyennes, l’idéologie de Mai 1968 qui imprègne les nouvelles générations formées à l’école de la magistrature, l’entrisme pratiqué par le pouvoir socialiste après 1981 qui nomme des membres du syndicat à des postes clés de la machine judiciaire, voilà une combinaison de facteurs qui change le visage de la justice et surtout les principes sur la base desquels elle est rendue.

L’état de droit, c’est à dire la soumission des pouvoirs à la règle de droit, est démesurément étirée : en matière de droit financier ou de droit du travail, la complexité et la multiplication des textes, l’instrumentation du droit européen, l’implication plus marquée du Conseil constitutionnel donnent une grande latitude aux magistrats pour appliquer la doctrine de la partialité contre le puissant, nécessairement oppresseur, en faveur du faible, nécessairement opprimé. Ainsi l’usage immodéré de l’abus de biens sociaux, comme du blanchiment, la notion de recel sont des instruments terrifiants entre les mains de certains magistrats.

Pour les délits de droit commun, en revanche, la partialité fonctionne dans l’autre sens : plus de prison, plus de frontières ! Il faut vider les prisons qui sont des pourrissoirs et ouvrir les frontières à tous migrants.

Au total, la France subit une délinquance quotidienne de moins en moins réprimée, donc une police démotivée, une immigration illégale de plus en plus difficile à contrer et une répression accrue des délits financiers et de droit du travail, facteur évident d’insécurité économique, dans au maquis réglementaire qui ne cesse de prospérer.

QUELQUES RÉSERVES

Si la dérive du système est bien relatée par Hervé Lehman, il reste qu’une part importante des magistrats ne partage pas l’idéologie du syndicat de la magistrature. Même si le corporatisme inhérent à la fonction joue son rôle, il aurait été intéressant de comprendre l’équilibre relatif des forces, et éventuellement, les mesures que le politique pourrait arrêter pour inverser ou stabiliser l’évolution.

ENCORE UN MOT...

Un livre capital pour comprendre le fonctionnement de la Justice aujourd’hui et les conséquences majeures que cela pourrait avoir sur une société de plus en plus encline à recourir à l’institution judiciaire pour régler ses différends.

UNE PHRASE

« L’Etat de droit, pour la gauche judiciaire, c’est à la fois le rempart contre toute législation réactionnaire, et un objectif ultime, celui d’une société où le droit correspondrait à l’idéal altermondialiste. » P.262

L'AUTEUR

Avocat au barreau de Paris, Hervé Lehman fut juge d’instruction et a été en 2011 membre de la commission de réforme de la procédure pénale. Il a publiéaux éditions du Cerf Le procès Fillon en 2018 et L’ air de la calomnie en 2020.