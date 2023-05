"Soumise" de Christine Orban : “Appartenir” à une famille, est-ce une corvée ou un bonheur ? Un roman superbe, passionnant et déchirant

Le livre "Soumise" de Christine Orban est publié aux éditions Albin Michel.

Soumise. Celle que Blaise Pascal aimait le plus au monde

De Christine Orban

Albin Michel

Parution le 4 janvier 2023,

289 pages

20,90 €

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Faire le portrait global d’une famille quand un seul homme en est devenu célèbre n’est aisé en rien. Christine Orban s’y est lancée avec une détermination éblouissante. Autant le personnage de Jacqueline Pascal, sœur cadette de Blaise Pascal, demeure magistral et imprévisible, autant son entourage ne comprend pas son isolement soudain. L’année 1648, sera celle où Jacqueline, après avoir été si profondément liée à son frère aîné et s’être consacrée à lui durant des décennies, voudra soudain rejoindre l’abbaye de Port Royal pour devenir une religieuse janséniste. Comme l’écrit Christine Orban “ un vent de révolte souffle dans l’esprit de Jacqueline tour à tour soumise, puis rebelle, puis encore soumise, mais à Dieu, et plus au dieu Blaise. Alors elle prend l’habitude de se rendre seule à Port-Royal.” (p. 152).

Au mois de mai 1648, elle n’a plus qu’une idée en tête : annoncer à son frère qu’elle va tout quitter pour devenir religieuse. Son père, puis Blaise et l’une de ses sœurs n’arrivent ni à comprendre son dessein ni à accepter cette décision qu’aucun membre de la famille n’attendait. Plus colérique que jamais, son père s’oppose formellement à Jacqueline et lui interdit de préférer Dieu à sa famille tant qu’il ne sera pas lui-même mort et enterré. Un vent de haine et de reproches s’est levé, la montrant du doigt comme si elle était rejetée pour toujours par les siens qui, naguère, l’aimaient tant. Quelques mois plus tard, en janvier 1649,la fronde des princes français est si déchaînée que le futur roi Louis XIV, sa mère Anne d’Autriche et Mazarin quittent en pleine nuit Paris pour se réfugier au château de Saint Germain en Laye Qu’adviendra-t-il d’eux dans cette tourmente et que deviendra Jacqueline dans ce désordre ? Les cheminements respectifs de Jacqueline et Blaise Pascal sont si opposés et si superbement peints par l'auteure qu’il serait injuste d’en priver les lecteurs à venir.

POINTS FORTS

Si le nom de Blaise Pascal reste connu de tous, son œuvre et sa passion pour les mathématiques, la théologie, la philosophie appartiennent à un dix-septième siècle hautement humaniste et brillantissime qui s’étend d’Italie au Saint Empire romain germanique ainsi qu’à toute l’Europe mais aussi à la Chine, à l’Inde et à l’Asie mineure.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune ! Ce roman est passionnant de bout en bout.

ENCORE UN MOT...

A peine ce livre commencé, le lecteur le savoure comme s’il était face à l’auteure. L’érudition et le plaidoyer de Christine Orban pour Jacqueline Pascal font de son héroïne une femme d’exception, n’hésitant pas une seconde sur la force qui est sienne et le chemin qu’elle doit prendre, quels qu’en soient les risques : une réussite complète qui mériterait un prix !

UNE PHRASE

( Laissons parler Jacqueline Pascal :)

« Ecrire sur ses souffrances, ce n’est pas chercher à s’en débarrasser mais les cultiver, entretenir les souvenirs douloureux… Blaise Pascal se mesure partout, il pense en guerrier. Ce corps frêle à l'esprit rebelle. Le doute et le désespoir, la joie et la dérision traversent ses écrits. Pas un jour sans que son corps se rappelle à lui, il décrit ce qu’il exprime en lui-même, sa faiblesse immense qu’il combat par la pensée, toute sa grandeur est là : « Si l’univers peut écraser l’homme, l’homme est plus noble que ce qui le tue, car il sait qu’il meurt. » (p. 40)

(Dès les premières pages de Soumise, la forte personnalité de Jacqueline Pascal s’impose avec le plus grand naturel :)

« A l’ombre d’un frère savant et d’un siècle qui se veut « Grand », mais qui ignore les femmes, Jacqueline joue son rôle. Elle se bat pour exister à côté de Blaise, pour ne pas être écrasée par son époque. Blaise et Jacqueline se ressemblent, ils partagent cette rigueur qui peut paraître antinomique avec leur tempérament de feu. »(p. 44).

(Quand la séparation de Jacqueline et Blaise devient officielle, chacun d’eux le faitsavoir :)

« S’il se rend à Port-Royal, Jacqueline vilipendera ce frère devenu trop célèbre. Si elle avait su que sa renommée l’aidait à convertir les mondains au jansénisme, son indulgence aurait été plus grande. Si Jacqueline l’entendait éveiller les esprits à la misère de leur condition, elle réviserait son jugement. » (p. 220-221)

L'AUTEUR

Soumise fait suite à une vingtaine de romans, récits et recueils écrits par Christine Orban entre 1986 et 2020. Pour n’en citer que quelques-uns, après Les petites filles ne meurent jamais paru en 1986 et publié chez Jean-Claude Lattès sous le nom de Christine Rheims,l’Attente en 1999 (Albin Michel), L’âme sœur en 1998 (Albin Michel), J’étais l’origine du monde en 2000 (Albin Michel), La vie m’a dit en 2009 (Albin Michel), Le pays de l’absence en 2012 (Albin Michel), en 2016 Charmer, s’égarer et mourir (Albin Michel), et, en dernier lieuEst-ce que tu danses la nuit ? paru en 2020 (Albin Michel);