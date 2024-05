Seul en scène : "Koulounisation", la langue comme champ de bataille

Formé au Conservatoire Royal de Liège, Salim Djaferi est acteur/auteur, performeur et metteur en scène. Il se fait connaître par la création In Situ Almanach du Collectif éphémère Vlard, présentée au Festival Emulation 2017 au Théâtre de Liège.

Son approche du théâtre documenté qu’il poursuit, comme comédien et acteur/auteur par des collaborations, avec Sanja Mitrovic (Do you still love me?, 2015) et Elena Dorassiotto et Benoît Piret (Des Caravelles et des Batailles, 2019), tient une place originale dans la production théâtrale.

Après l’installation/performance Sajada/Le lien (2019), fruit d’une longue collecte de témoignages et de tapis de prière musulmans auprès des personnes pratiquantes en Belgique, au Maroc et en France, Salim Djaferi crée son premier spectacle au théâtre Koulounisation en 2021 aux Halles de Schaerbeek à Bruxelles.