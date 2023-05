Seinfeld, la série qui ne parlait de rien mais qui les a toutes changées

En fait, le soi-disant «spectacle sur rien» était si important que nous pouvons parler des époques pré-Seinfeld et post-Seinfeld.

Situé à Manhattan, Seinfeld s'est concentré sur les détails de la vie quotidienne de quatre amis : Jerry (Jerry Seinfeld), son meilleur ami, George Costanza (Jason Alexander), son ex-petite amie Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus) et son voisin Cosmo Kramer (Michael Richards).

Une telle configuration peut sembler familière aux fans des comédies américaines des années 90. Mais Seinfeld a abandonné la structure traditionnelle de la sitcom d'une histoire A et d'une histoire B et a plutôt donné à chaque personnage son propre scénario, plein de blagues conscientes et métatextuelles.

Alors que les co-créateurs Larry David et Jerry Seinfeld voulaient une seule caméra, une esthétique cinématographique, le réseau, NBC, les a forcés à adopter une configuration multi-caméras enregistrée devant un public de studio en direct pour fournir la piste de rire.

Finalement, David et Seinfeld ont renversé cela en tournant plus de scènes à l'aide de caméras uniques et en externe afin qu'elles ne puissent pas être enregistrées devant un public de studio. Ils ont également utilisé un style musical rapide et rapide qui était alors inhabituel pour les sitcoms.

De nombreuses scènes de Seinfeld ont eu lieu au fictif Monk's Café. Castle Rock Entertainment, tous droits réservés

Cela a créé des opportunités pour élargir les possibilités narratives et cinématographiques que nous avons vues depuis. Seinfeld était un précurseur de la télévision cinématographique que nous regardons aujourd'hui.

Considérez les décors élaborés à caméra unique de la comédie La merveilleuse Mme Maisel sur Amazon Prime, ou le look épique et cinématographique de Better Call Saul de Netflix.

Seinfeld a abordé une foule de sujets alors tabous, qui faisaient partie de la vie quotidienne, notamment l'antisémitisme, les relations homosexuelles et la masturbation. Mais parce que la censure et les mœurs de l'époque ne permettaient pas aux personnages de dire le mot "masturbation", ils se référaient plutôt à qui pouvait être le "maître de leur domaine". De tels sujets sont monnaie courante de nos jours.

Les quatre personnages sont des anti-héros. Aucun d'entre eux n'est particulièrement sympathique et n'était pas destiné à l'être. Ils sont moralement ambigus, malveillants, égoïstes, égocentriques et extrêmement mesquins. Ils refusent de s'améliorer, d'évoluer ou même de manifester la moindre envie de changement. Ils n'apprennent aucune leçon et l'arc de la série entière revisite ceux qu'ils ont lésés.

Des personnages similaires peuvent être trouvés dans Arrested Development et It's Always Sunny in Philadelphia . Pensez également à Walter White de Breaking Bad et Tony Soprano .

Si les quatre pistes de Seinfeld sont mauvaises, alors George est le pire. Modelé sur le co-créateur, Larry David, il est la quintessence du privilège masculin. De tels personnages peuplent le paysage télévisuel aujourd'hui, notamment dans l'émission ultérieure de David, Curb Your Enthusiasm , dans laquelle il joue le rôle d'une version de lui-même.

Elaine Benes s'impose comme un personnage féminin fort pour l'époque. Dans un épisode, face à une pénurie de contraception, elle juge si ses partenaires sexuels sont « dignes d'une éponge » ou non. Julia Louis-Dreyfus la joue avec une formidable comédie physique, ainsi qu'un timing comique. Elle était sans vergogne, et sa sexualité et sa vie professionnelle sont au premier plan. De toute évidence, cela a défini le modèle de sa série ultérieure, Veep .

Festivus est célébré le 23 décembre de chaque année, grâce à Seinfeld.

L'émission a généré des milliards de dollars de revenus, faisant de NBC 150 millions de dollars américains (environ 93 millions de livres sterling) par an à son apogée. À la neuvième et dernière saison, Jerry Seinfeld gagnait 1 million de dollars par épisode. Les dirigeants de NBC ont tenté de le faire revenir pour une dixième saison en lui offrant 5 millions de dollars par épisode, mais Seinfeld a refusé.

Parmi les fans de l'émission se trouvait le légendaire réalisateur Stanley Kubrick. "Il était fou des Simpson et de Seinfeld", a raconté son ami Michael Herr . En tant qu'expert de Kubrick, je soupçonne même que la scénographie a influencé son dernier film, Eyes Wide Shut (1999).

En regardant à nouveau Seinfeld maintenant – et j'ai revu chaque épisode – certains d'entre eux atterrissent terriblement aujourd'hui. Prenez les épisodes avec Babu Bhatt, un immigrant pakistanais qui tient un restaurant en face de l'appartement de Jerry. Il apparaît dans trois épisodes de la série et est connu pour son slogan "Very bad man!" qu'il utilise pour insulter Jerry.

Le problème est que Babu est joué par l'acteur Brian George, qui est né à Jérusalem de parents juifs irakiens, et porte clairement du maquillage et affecte un accent sud-asiatique.

Dans le même temps, le manque de diversité à Seinfeld est frappant. New York est représenté par Manhattan seul, plutôt que par l'un des quatre autres arrondissements qui composent la métropole. Son image de la Big Apple est blanche et de classe moyenne.

Comme l'a observé la journaliste et scénariste Lindy West , la série ne mettait en vedette que 19 personnes noires, dont 18 étaient des personnages uniques tels que "le serveur" et "le gars qui gare les voitures". Il n'y avait qu'un seul personnage noir récurrent - l'avocat de Kramer, Jackie Chiles - dont le mimétisme de l'avocat d'OJ Simpson, Johnnie Cochran, le fait ressembler à un véritable escroc.

Ainsi, alors que Seinfeld peut sembler être un produit daté de la fin des années 1990, il était en avance sur la courbe esthétiquement, structurellement et en termes de narration et de caractérisation. La télévision d'aujourd'hui serait impensable sans elle.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.