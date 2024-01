Scoop : Macron restera président

Le président de la République, Emmanuel Macron - Photo AFP

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ça grouille. Ça tremble. Ça s'agite. Certains courbent l’échine pour que les coups fassent moins mal. D’autres bombent le torse et font le beau avec des hommages obséquieux au président.

La seule qui ne se prête pas à ces lamentables contorsions, c’est Elisabeth Borne. Elle sait que son sort est scellé et elle pleure.

Il s’agit de savoir qui sera Premier ministre ou ministre. Comme du temps de la Rome antique, César regarde l'arène et tourne, selon son bon vouloir, le pouce vers le haut ou vers le bas. Ainsi Macron, tout à son bonheur, jouit de sa toute puissance. Il s’en régale.

Des Premiers ministres, il en a déjà usé quatre si l’on compte Elisabeth Borne. Mais à quoi donc sert un Premier ministre ? A avoir l’illusion d’un petit pouvoir. Il est comme le grand vizir auprès du calife. Il déplait alors on lui coupe la tête.

Un Premier ministre sous la Vème République sert de paravent ou de subterfuge. Parfois, le sultan lui laisse faire le ménage. Et quand la serpillère a trop servi, on la jette. Tout cela provoque une intense agitation. Des sondeurs sondent. Les commentateurs commentent. On sait déjà que ce ne sera ni Ferrand, ni Beaune. Certains ont des tuyaux (souvent crevés) et les chuchotent à l’oreille de ceux qui n’en ont pas. Ainsi circulent les noms de Bruno Le Maire et de Gabriel Attal.

La vérité est ailleurs. Dans le top 50 du Journal du Dimanche, le sultan dégringole de la 50ème place à la 63ème. C’est lui, et lui seul, que les Français tiennent pour responsable et comptable de l'état de leur pays.

Macron est là jusqu’à 2027. Combien usera-t-il encore de Premiers ministres ? C’est sans grande importance et d’un intérêt tout relatif.