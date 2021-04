Scoop : Marine Le Pen est de droite…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Avec elle on est dans le Guépard. « Il faut que tout change pour que rien ne change ». La présidente du Rassemblement National jusqu’à maintenant c’était « ni droite, ni gauche ». Slogan ponctué par une autre phrase : « la droite ? Je ne sais pas ce que c’est ! ». Finalement, elle a ouvert les yeux et a découvert qu’il y avait un réservoir de voix de ce côté-là.

C’est la fin du « ni, ni », la fin de l’alliance rêvée entre souverainistes de gauche et souverainistes de droite. Un de ses proches a donné la clé de ce revirement : « les classes populaires votent déjà pour nous. Il ne nous reste plus qu’à conquérir l’électorat semi-bourgeois pour être assuré de la victoire ».

Chez les Républicains, déjà bien mal en point, on n’a qu’à bien se tenir. Marine Le Pen a déjà Eric Ciotti dans son escarcelle. Elle va s’employer à en séduire d’autres. Avant elle Macron s’était aperçu que la gauche était morte. Il s’est tourné vers la droite. Dans le racolage électoral il a une longueur d’avance sur Marine Le Pen. Mais elle le rattrapera sûrement car, comme disait son père, « les Français préfèreront toujours l’original à la copie ».

Pour l’heure Marine Le Pen dit rêver d’un « gouvernement d’union nationale » ou cohabiteraient Marion Maréchal et Arnaud Montebourg. Ce dernier n’est pas, n’est plus de gauche. Il est « made in France » ! Sa marque de fabrique est parfaitement compatible avec celle de Marine Le Pen. Elle va donc continuer à ramer à droite. Et, s’il le faut, de plus en plus à droite. Alors elle sera peut-être d’extrême droite. C’est papa qui va être content