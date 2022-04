Sandrine Rousseau appelle à un troisième tour !

Sandrine Rousseau, sur le plateau de LCI, à l'occasion d'un débat télévisé, en septembre 2021.

Aux armes citoyens ! Mais pas tous les citoyens, seulement ceux qui sont menacés. Et la liste des catégories en péril qu’elle énumère est très fournie.



Voici ceux qu’elle appelle à se mobiliser : «Tu es #LGBTQIA #NonBlanc #Musulman #Juif #Femme #Handicapé #Etudiant #Chômeur #Etranger #Syndiqué… Le droit de vivre librement, manifester, se réunir… peut disparaître, vite. #Macron est de droite et il y a un 3e tour mais en attendant on garde la démocratie et la république.».



Et d’où viennent ces terribles menaces ? « De Macron qui est de droite », dit-elle. Mais rassurons-nous car elle précise : « en attendant, gardons la démocratie ». C’est sûr qu’avec elle, la démocratie sera bien gardée dans l’attente du troisième tour qui sera certainement sanglant. Avec une Sandrine Rousseau dépoitraillée guidant le peuple...



Reste que la liste de la furie verte souffre d’un manque étonnant : les écolos féministes n’y figurent pas. Pour le reste, rien à dire. Car renseignements pris, les crimes de Macron sont avérés.



On l’a vu en effet déposer une tête de cochon devant une mosquée. Des témoins dignes de foi disent qu’il a organisé des pogroms contre les juifs à Sarcelles. Et il est également responsable de nombreuses agressions homophobes.



On sait également qu’un de ses loisirs favoris est d’arracher leurs béquilles aux handicapés. Et on n’ignore pas non plus qu’il affame volontairement Némo pour l’envoyer dévorer étudiants et chômeurs. Pour ce qui est des syndiqués, il suffit d’aller Faubourg Saint-Honoré et de voir les corps empalés de Martinez et de Berger sur les grilles de l’Elysée.



Quant aux femmes, dès qu’il en voit une, il leur lance des pierres ou leur tire dessus en dépit des supplications de Brigitte. Un monstre vous dis-je. Merci à Sandrine Rousseau de nous éclairer sur la face sombre de cet odieux personnage. Merci surtout à elle de nous égayer un peu. Car en attendant le troisième tour, qu’est-ce qu’on s’emmerde…

