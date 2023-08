Salman Rushdie, ou les morts et les mots

Salman Rushie publie « La Cité de la Victoire » chez Actes Sud en cette rentrée littéraire 2023.

Annick GEILLE est écrivain, critique littéraire et journaliste. Auteure de onze romans, dont "Un amour de Sagan" -publié jusqu’en Chine- autofiction qui relate sa vie entre Françoise Sagan et Bernard Frank, elle publia un essai sur les métamorphoses des hommes après le féminisme : « Le Nouvel Homme » (Lattès). Sélectionnée Goncourt et distinguée par le prix du Premier Roman pour « Portrait d’un amour coupable » (Grasset), elle obtint ensuite le "Prix Alfred Née" de l'Académie française pour « Une femme amoureuse » (Grasset/Le Livre de Poche). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels le mensuel Playboy-France, l’hebdomadaire Pariscope et « F Magazine, »- mensuel féministe racheté au groupe Servan-Schreiber, qu’Annick Geille reformula et dirigea cinq ans, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, elle dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », qui devint Le Salon Littéraire en ligne-, tout en rédigeant chaque mois une critique littéraire pour le mensuel -papier "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis quelques années à Atlantico -premier quotidien en ligne de France-une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Litterati ».

Nous connaissions l’imaginaire de cet écrivain martyre par le nombre, la richesse et la force de ses précédents livres. Nous savions, l’ayant lu avec délectation, que Salman Rushdie vit pour la littérature, point.Celle des autres (par la lecture).Et la sienne- cette œuvre reconnaissable dès l’incipit et qui domine les risques, la peur . Cette œuvre à laquelle, jadis et naguère, Rushdie se donna une fois pour toute et qui, depuis lors, gouverne sa vie. Familles, amours, amitiés : le travail sur le texte dépasse ces liens auxquels il tient. Et parfois, qu’il chérit.

Cette fois, cependant, comme si la mort le serrait de trop près, et qu’il voulait se délivrer d’un secret- qui, en cas de malheur, nous aiderait à vivre sans lui - voici que ce grand prosateur nous offre un trésor. La clef du coffre.Sa grande œuvre. Le secret d’une vie. Tout Salman Rushdie, en somme. Son « Temps retrouvé » à lui. Ce que nous voyons, entendons et croyons n’existe pas : (…)car le monde est un endroit cynique et soupçonneux, et comme il est plein de menteurs, (…)tout n’est que mensonges » (Salman Rushdie/ La cité de la victoire/Acte Sud). La vérité s’épanouit dans l’œuvre d’art : plus croît la dimension de l’artiste ( cf. Guernica), mieux vibre en nous cette vérité que nous croyions -à tort- percevoir, révisant soudain notre jugement.

Le romancier, en créant un monde avec ses personnages nous offre une autre vision des choses, et une réalité, la sienne. « Il était nécessaire(…) de faire quelque chose pour guérir la multitude de son manque de réalité. Sa solution : la fiction. Elle inventait pour eux leur vie, leur caste, leur religion, le nombre de frères et sœurs qu’ils avaient, les jeux auxquels ils avaient joué dans leur enfance et envoyait ces histoires chuchotées à travers le rues jusqu’aux oreilles qui avaient besoin de les entendre, écrivant ainsi le grand récit de la ville, créant son histoire après lui avoir donné la vie. Certaines de ces histoires provenaient de ce Kampili aujourd’hui disparu, des pères massacrés et des mères immolées par le feu, elle s’efforçait de faire revivre ce lieu ici-même, ramenant les morts d’autrefois parmi les vivants récemment apparus ; mais les souvenirs ne suffisaient pas, il y avait trop de vies à animer, et l’imagination devait donc prendre le relais là où la mémoire faisait défaut » ( Salman Rushdie/ la Cité de la Victoire/Actes Sud). Se souvenir toujours du secret révélé par l’auteur dans cette « Cité de la Victoire ». La paix, la douceur ( « heureux les doux ! ») ne sont pas de ce monde : elles adviennent seulement en créée par la narratrice de Salman Rushdie. Le nouveau roman de Rushdie consacre la suprématie de l’art sur tout le reste : la littérature est un monde qui nous permet d’accéder à une forme de vérité. L’écrivain, par exemple, pourvu qu’il soit grand, est seul capable de faire advenir la réalité du monde, parfois inconsciemment. The Eye. Tout artiste digne de ce nom perçoit ce que les autres ne voient pas. Le réel, souvent tragique, semble anobli en cette étrange « Cité de la Victoire « : c’est le concept du nouveau roman de l’écrivain-martyr Salman Rushdie. L’auteur nous propose une sorte d’oasis où à force de vertus, de volonté, le genre humain peut enfin aller en paix avec les autres et lui-même, grâce à ce refuge sanctifié des Dieux et des Fées que constitue cette oasis. Une ville modèle, fondée et dirigée par une femme intelligente et belle, qui tutoie dieux et fées. Son désir le plus cher ? Instaurer nulle part ailleurs, ici et maintenant, l’égalité femmes-hommes et construire des bibliothèques, des musées pour donner à l’art une priorité absolue. Nous allons et venons en cette ville-modèle, ravis.

Le Maître du jeu écrit. Mais quand, malade ou déprimé, le poète n’ écrit pas, que se passe-t-il ? Franz Kafka connut ces passages à vide : l’impossibilité de créer semble une mort intérieure. « C’était une sorte d’alchimie : abolir la vie à l’intérieur de soi et la transformer en une substance pure, translucide, absente, vide, qui s’appelle littérature. S’il ne l’avait pas fait, s’il ne s’était pas brûlé et sacrifié au pied d’un autel en papier, le dieu de la littérature lui aurait interdit de vivre. ». (« Franz Kafka» par Pietro Citati ( L’Arpenteur/Gallimard/2007)

« Je suis la plaie et le couteau !

Je suis le soufflet et la joue !

Je suis les membres et la roue

Et la victime et le bourreau », dit Baudelaire à ce sujet dans « Les Fleurs du mal ». Le réel -souvent tragique, en effet – se voit anobli par cette « Cité de la Victoire » où se pressent femmes et hommes de bonne volonté au fil des époques, dont les nombreux maris et amants de la fondatrice.Qu’est-ce que la littérature ? Tel est le sujet du nouveau roman de Salman Rushdie. Une défense et illustration de la création littéraire. Tirant toutes les ficelles fictionnelles de son livre, Rushdie parvient à nous rassurer : oui la condition humaine est faite d’injustices, de crimes, de tragédies, mais grâce à l’invention de cette Cité de la Victoire –ville fondée par une femme protégée des dieux et des fées- le bonheur et l’amour pouvaient advenir avec la liberté de pensée, l’égalité hommes-femmes, l’art, la bonté, etc. Certes l’avenir nous réserverait sans doute ici ou là de mauvaises surprises, mais en ce refuge divin la Victoire sur le Mal était possible : la santé, l’amour, la sagesse, la cohabitation des religions et des espèces, c’est-à-dire le bonheur terrestre pour toutes les fois et croyances, toutes respectables et apaisantes en leurs évangiles, sourates et autres Livres partout respectés. « Il était nécessaire (…) de faire quelque chose pour guérir la multitude de son manque de réalité. Sa solution ( celle de Pampa -la narratrice, donc- NDLR) : la fiction. Elle inventait pour eux leur vie, leur caste, leur religion, le nombre de frères et sœurs qu’ils avaient, les jeux auxquels ils avaient joué dans leur enfance et envoyait ces histoires chuchotées à travers les rues jusqu’aux oreilles qui avaient besoin de les entendre, écrivant ainsi le grand récit de la ville, créant son histoire après lui avoir donné la vie. Certaines de ses histoires provenaient de ce Kampili aujourd’hui disparu, des pères massacrés et des mères immolées par le feu, elle s’efforçait de faire revivre ce lieu ici- même, ramenant les morts d’autrefois parmi les vivants récemment apparus ; mais les souvenirs ne suffisaient pas, il y avait trop de vies à animer, et l’imagination devait donc prendre le relais là où la mémoire faisait défaut » (Salman Rushdie/La cité de la Victoire/Actes Sud/2023). Au second degré, les choses sont moins gaies. Toutes les promesses que fait la narratrice de Rushdie, la belle et très intelligente Kampa Kampana- seront tenues, certes, en tous cas jusqu’à la prochaine guerre, mais seulement au fil des pages que nous lisons, et pas pour toujours, et nulle part ailleurs ; dans la vraie vie, forget it : le malheur et l’injustice règneraient jusqu’à l’extinction du genre humain.

Salman Rushdie a rarement été aussi sombre, voire désespéré, malgré son travail sur le style, bluffant par son côté luxuriant, exubérant ,avec cette gaieté des pages teintées d’humour, d’amours et d’une subtilité métaphorique, tous effets narratifs mariant le raisonnable à la folie douce, le merveilleux au cartésien, effets dignes des Mille- et- une Nuits. Pudique et discret, Rushdie ne se plaint jamais : l’éducation qu’il a reçue lui interdit la posture victimaire. Ses parents étaient de grands- bourgeois laïcs de Bombay- sans oublier l’influence de ce noble grand-père- qu’il adorait- lui aussi musulman, mais pratiquant. Quant à l’Angleterre -son pays d’adoption -, ce fut pour l’étudiant rêveur qu’il devint vite - celle de Cambridge ( cf.son goût pour les études) et de Stradford- on -Avon -(cf. sa passion pour Shakespeare),sans oublier son adoration du « nonsense » de Lewis Carroll ; par exemple, lorsque quelqu ‘un dit à Alice : « Soyez ce que vous voudriez avoir l'air d'être ; ou, pour parler plus simplement : Ne vous imaginez pas être différente de ce qu'il eût pu sembler à autrui que vous fussiez ou eussiez pu être en restant identique à ce que vous fûtes sans jamais paraître autre que vous n'étiez avant d'être devenue ce que vous êtes . » ( cf. Lewis Carroll) Pour Lacan, la voie du « nonsense » qu’emprunte Carroll pour mieux peindre les aventures d’Alice permet d’accéder à « un au-delà du moi ». Les dialogues d’ Alice avec ses interlocuteurs préférés-dont le chat, ou le vers à soie- mettent en évidence la manière subtile dont Lewis Carroll introduit dans cette fiction totalement loufoque, le fameux sujet de l’inconscient.

On note au passage la subtilité à l’œuvre chez le conteur Rushdie : tout est possible frères humains, mais pas dans la vraie vie…On admire le tour de force de l’auteur bâtissant une cathédrale de papier, sorte de « Recherche» orientale, afin de ravir son lecteur, pour lui révéler en fin d’ouvrage que l’humanité ne se peut corriger, ni embellir, et encore moins changer. Il y aura toujours des épidémies, des guerres, des assassinats, des révolutions, des trahisons, l’inégalité hommes-femmes perdurera, les prisons, la torture, ainsi que l’éternel chaos de ce temps n’ont pas fini de nous choquer et plus encore . La « Cité de la Victoire » voit nos espoirs exaucés au fil des pages, dans la tradition narrative de l’Amérique du Sud telle que vivifiée pour l’éternité par le grand Garcia Marquez : « Étourdi par deux nostalgies qui se faisaient face comme des miroirs parallèles, il perdit son merveilleux sens de l'irréalité, au point qu'il finit par leur recommander à tous de quitter Macondo, d'oublier tout ce qu'il leur avait enseigné sur le monde et le cœur humain, d'envoyer chier Horace, et, en quelque endroit qu'ils fussent, de toujours se rappeler que le passé n'était que mensonge, que la mémoire ne comportait pas de chemins de retour, que tout printemps révolu était irrécupérable et que l'amour le plus fou, le plus persistant, n'était de toute manière qu'une vérité de passage. » ( Gabriel Garcia- Marquez/ Cent ans de solitude/437 /Point SEUIL).

L’art, ne peut exister hors les mots de l’écrivain, ou les couleurs du peintre. La « Cité de la Victoire » est un chant d’amour pour la vie revue et augmentée par l’art, chagrins compris. Conteur onirique, philosophe subtil et immense artiste parmi ses contemporains, Salman Rushdie confronte l’irréel des imaginaires à la logique cartésienne de la réalité. Sa narratrice Pampa Campana ferme superbement le ban en évoquant les héros du pays, ses sujets, enfants, amants, combattant, maris, tous personnages ayant existé dans la vie réelle, et morts et enterrés.

« Leurs actions, leurs pensées, leurs sentiments n’existent plus. Seuls subsistent les mots qui les évoquent.

On gardera d’eux le souvenir que j’ai choisi de garder

On se souviendra de leurs actes de la façon dont je les ai racontés. Leurs intentions resteront celles que je leur ai prêtées. Moi-même, je ne suis plus rien. Seule subsiste la cité des mots. Les mots sont les seuls vainqueurs (Salman Rushdie/ La cité de la Victoire/ Actes Sud)

Il s’agit d’art, donc d’affabulation. La « victoire » se remporte par la couleur et le trait en peinture, la note en musique et les mots pour ce qui est de la littérature. Dans la vraie vie, l’égalité des genres n’est jamais acquise, pas plus que la justice et la liberté des opinions, l’égalité des races, la variété des choix politiques ou esthétiques. Salman Rushdie réalise la jonction des meilleures traditions littéraires pour le plaisir de bâtir avec ses mots à lui cette cathédrale de papier. Les mots ont ceci de particulier qu’eux seuls peuvent –éventuellement- triompher du couteau.

Ce que nous croyons percevoir n’existe pas. Mirages, illusions comiques ! Seuls existent l’artiste et sa création, le peintre et sa toile, l’écrivain et sa fiction. Pour comprendre ta mère, approche- toi des « Vieilles » de Goya. La suprématie de l’art, tel est le sujet de « La Cité de la Victoire »- cette fois plus âprement encore que lors de la parution en 2022 du magnifique « Langages de vérité » (merci d’intégrer ici le lien de mon papier RUSHDIE 2022 SVP) regroupant des essais et critiques sur ce thème qui obsède Salman Rushdie au fur et à mesure de sa réflexion -donc de sa création dans un monde où la liberté d’être soi-même est de plus en plus menacée », indique « Actes Sud », la maison d’édition de Salman Rushdie.

L’art naît de l’assemblage des mots. « Le style, disait l’écrivain Bernard Frank- « je rougis de le répéter, n'est pas l'imitation d'un style, il est cette juste et adorable manière qu'ont les phrases de se ployer aux sinuosités d'une pensée ; il est ce qui arrache une idée au ciel où elle se mourait d'ennui pour l'enduire du suc absolu de l'instant. » . « La cité de la victoire », c’est la création littéraire dans toute son acception. Le pays des mots qui ne meurent jamais.

Repères Salman Rushdie

« Sir Ahmed Salman Rushdie, né le 19 juin 1947 à Bombay, est un écrivain américano-britannique d'origine indienne. Son style narratif, mariant mythes et légendes à la vie réelle, a été qualifié de « réalisme magique ». Auteur de quatorze romans (dont Les « Enfants de minuit » qui lui valut le Booker Prize et le « Best of the Brooker »),Rushdie a publié des nouvelles, des essais ,une autobiographie (« Joseph Anton ». Salman Rushdie est membre de l’ « American Academy of Arts and Letters » et “Distinguished Writer in Residence” à l’université de New York. Ancien président du PEN American Center, il a, été anobli en 2007, et élevé au rang de chevalier par la reine Élisabeth II, pour la qualité de sa littérature. ( source Wikipédia).Sa carrière d'écrivain débuta avec Grimus- un conte fantastique.En 1981, il publie « Les enfants de Minuit » pour lequel il se voit distingué par le Booker Price (le Goncourt anglo-saxon).Les Enfants de minuit (paraît en 1983 chez Jean-Marc Roberts aux éditions Stock et a été désigné par Time Magazine comme le meilleur roman ayant reçu le Booker Price depuis sa création, vingt-cinq ans plus tôt .En 1988, la publication des « Versets sataniques » génère une vague d'indignation dans le pays musulmans. Le 14 février 1989, l’ayatollah Khomeiny émet une fatwa réclamant l’exécution de Rushdie.

Le 12 août 2022- soit trente ans plus tard- l’écrivain est poignardé lors d’une conférence littéraire à Chautauqua, dans l’état de New York.Salman Rushdie a confié récemment au LA TIMES les effets de son stress post- traumatique « I sit down to write but nothing happens.I write but it’s a combination of blankness and junk, stuff that I write and that I delete the next day.I’m not out of that foret yet,really” ( « je m’assois mais il ne se passe rien. Cela donne du vide, des choses que je jette le lendemain. Je ne suis pas encore sorti de cette forêt ».

Extrait « La Cité de la Victoire »

(Parfaite traduction de Gérard MEUDAL, journaliste et critique littéraire spécialiste du roman policier devenu un proche de Salman Rushdie).

« Aucun travail n’était le monopole des hommes »

Au dernier jour de sa vie, alors âgée de deux -cent- quarante-sept ans, la poétesse aveugle, faiseuse de miracles et prophétesse Pampa Kampana acheva son immense poème narratif consacré à Bisnaga et l’enterra dans une jarre en argile scellée à la cire au cœur des ruines de l’Enceinte Royale, en guise de message adressé à l’avenir. Quatre siècles et demi plus tard, nous avons découvert cette jarre et lu pour la première fois l’immortel chef-d’œuvre intitulé le Jayaparajaya, ce qui signifie “Victoire et Défaite”, rédigé en sanskrit, aussi long que le Ramayana, composé de vingt-quatre mille vers, et nous avons appris les secrets de l’empire qu’elle avait cachés à l’histoire pendant plus de cent soixante mille jours. Nous ne connaissions que les ruines qui subsistaient et notre souvenir de son histoire était lui aussi en ruines, à cause du passage du temps, des imperfections de la mémoire et des falsifications de ceux qui vinrent après. À la lecture du livre de Pampa Kampana, le passé fut retrouvé, l’empire de Bisnaga fut ressuscité tel qu’il avait existé avec ses guerrières, ses montagnes d’or, son esprit généreux et ses époques de mesquinerie, ses faiblesses et ses forces. Nous entendîmes pour la première fois le récit complet de ce royaume qui commença et finit par un incendie et une décapitation. Voici cette histoire, racontée cette fois dans une langue simplifiée par l’auteur de ces lignes, qui n’est ni un savant ni un poète mais un simple raconteur d’histoires et qui offre cette version pour le pur divertissement et l’éventuelle édification des lecteurs d’aujourd’hui, vieux et jeunes, très instruits ou pas tant que cela, ceux en quête de sagesse et ceux que la folie amuse, les gens du Nord et les gens du Sud, les fidèles de diverses religions et les athées, les larges et les étroits d’esprit, hommes, femmes et représentants de tous les genres au-delà et entre les deux, rejetons de l’aristocratie et roturiers, bonnes gens et fripouilles, charlatans et étrangers, humbles sages et fous égocentriques. L’histoire de Bisnaga débute au XIVe siècle de l’Ère Commune au sud de ce que nous appelons aujourd’hui l’Inde, Bharat ou l’Hindoustan. Le vieux roi dont la tête dodelinante faisait marcher toutes les affaires n’avait rien d’un monarque, il n’était qu’une sorte de dirigeant de pacotille, de ceux qui surgissent entre le déclin d’un grand royaume et l’apparition d’un nouveau. Il s’appelait Kampila, de la minuscule principauté de Kampili. “Kampila Raya”, raya étant la forme locale de raja, le roi. Ce raya de deuxième catégorie passa juste assez de temps sur son trône de troisième catégorie pour bâtir une forteresse de quatrième catégorie sur les rives de la rivière Pampa, y édifier un temple de cinquième catégorie et faire graver quelques inscriptions grandioses sur le flanc rocheux d’une colline avant que l’armée du Nord ne vienne s’occuper de lui. La bataille qui s’ensuivit fut un combat inégal, si insignifiante que personne ne songea à lui donner un nom. Après avoir mis en déroute l’armée de Kampila Raya et tué la plupart de ses soldats, les gens venus du Nord s’emparèrent du pseudo-roi et tranchèrent sa tête découronnée. Après quoi ils la fourrèrent de paille et l’expédièrent dans le Nord pour le bon plaisir du sultan de Delhi. Il n’y avait là rien d’exceptionnel concernant la bataille sans nom ou la tête. En ce temps-là, les batailles étaient fréquentes et leur donner un nom était une chose dont la plupart des gens ne se souciaient pas ; quant aux têtes tranchées, il en voyageait tout le temps dans notre grand pays pour le bon plaisir de tel ou tel prince. Le sultan, dans sa capitale du Nord, en avait rassemblé toute une collection. Après la bataille insignifiante se produisit, étonnamment, un événement, de ceux qui changent le cours de l’histoire. On raconte que les femmes de ce minuscule royaume vaincu dont la plupart étaient devenues veuves à la suite de la bataille sans nom quittèrent la forteresse de quatrième catégorie et, après avoir fait de multiples offrandes au temple de cinquième catégorie, traversèrent la rivière à bord de frêles esquifs, dans un improbable défi au tumulte des flots, marchèrent quelque temps vers l’ouest le long de la rive sud, allumèrent un grand bûcher et se suicidèrent en masse en s’immolant par le feu. Avec gravité, sans émettre la moindre plainte, elles se firent mutuellement leurs adieux et se mirent en marche sans hésiter. Il n’y eut pas non plus le moindre cri lorsque leur chair s’enflamma et que l’air s’emplit de la puanteur de la mort. Elles brûlèrent en silence, on n’entendit que les craquements du feu. Pampa Kampana assista à toute la scène. C’était comme si l’univers lui-même lui adressait un message disant, ouvre tes oreilles, respire et apprends. Elle avait neuf ans et se tenait là à observer la scène, les yeux emplis de larmes, serrant de toutes ses forces la main de sa mère qui, elle, gardait les yeux secs, elle regardait toutes les femmes qu’elle connaissait pénétrer dans le brasier, s’y asseoir, s’y tenir debout ou s’allonger au cœur de la fournaise qui faisait jaillir des flammes de leurs oreilles ou de leur bouche : la vieille femme qui avait tout vu et la jeune qui faisait ses premiers pas dans la vie, la fille qui haïssait son père, le soldat mort, et l’épouse qui avait honte de son mari qui n’avait pas sacrifié sa vie sur le champ de bataille, la femme qui chantait avec une belle voix et celle qui avait un rire effrayant, la femme aussi décharnée qu’un bâton et la femme grosse comme un melon. Au cœur du brasier elles avancèrent résolument et l’odeur de leur mort donna à Pampa l’envie de vomir, c’est alors que, horrifiée, elle vit sa propre mère Radha Kampana lui lâcher doucement la main et, très lentement mais avec une résolution absolue, se mettre en marche pour rejoindre le bûcher des mortes sans même lui dire adieu. Pour le restant de ses jours, Pampa Kampana, qui portait le même nom que la rivière sur les rives de laquelle tout ceci s’était passé, garderait dans les narines l’odeur de la chair de sa mère en train de brûler. Le bûcher était constitué de bois de santal auquel on avait ajouté quantité de clous de girofle, d’ails, de graines de cumin et de bâtons de cannelle comme si les femmes brûlées étaient préparées sous forme d’un plat bien relevé, destiné aux généraux victorieux du sultan pour qu’ils s’en délectent, mais ces parfums – le curcuma, la cardamome brune et la verte aussi – ne parvenaient pas à masquer la singulière âcreté cannibale de femmes en train de cuire et, au contraire, rendaient leur odeur encore plus insupportable. Pampa Kampana ne mangea plus jamais de viande et ne put jamais se résoudre à demeurer dans une cuisine où l’on en préparait. Tous ces plats exsudaient le souvenir de sa mère et lorsque Pampa Kampana voyait des gens manger des animaux morts, elle était obligée de détourner le regard. Le père de Pampa Kampana était mort jeune, bien avant la bataille sans nom, de sorte que sa mère ne faisait pas partie de ces femmes devenues veuves récemment. Arjuna Kampana était mort depuis si longtemps que Pampa ne se souvenait pas de son visage. Tout ce qu’elle savait de lui était ce que Radha Kampana lui avait raconté, que ç’avait été un brave homme, le potier très apprécié de la ville de Kampili et qu’il avait encouragé sa femme à apprendre, elle aussi, l’art de la poterie de sorte qu’à sa mort elle avait repris son commerce et s’était montrée bien plus que son égale. Radha, ensuite, avait guidé les mains de la petite Pampa sur le tour de potier et l’enfant étant déjà une habile fabricante de pots et de bols, elle avait appris une leçon importante : aucun travail n’était le monopole des hommes « ( copyright Salman RUSHDIE/ Acte Sud).

Extrait d’un article du « Los Angeles Time” (février 2023)

“As he releases a new novel, “Victory City,” Rushdie has returned to seclusion, declining media requests. He has not made a public appearance since the attack that left him gravely injured. Rushdie’s absence speaks volumes. How can we tell the dancer from the dance? The writing and the writer are one. The public attack on Rushdie’s life, while publicly exercising his right to free speech, will surely affect how his work is received and, broadly, how we perceive the role of writers as public intellectuals,” said Ana Cristina Mendes, a professor at the University of Lisbon and author of the book “Salman Rushdie in the Cultural Marketplace.” Rushdie is, especially now, a kind of secular saint who was nearly sacrificed for free speech” Close to the end of “Victory City,” the narrator is blinded by an angry rival. Rushdie lost an eye in the attack at the Chautauqua Institution. But according to Random House, his publisher, the manuscript was already completed. The passages are terrifyingly prescient, imagining how a blinded writer might feel.Kampana is asked, “Is there still something you hope for, something you want? I know, your lost eyesight, of course. … But some secret desire?”

“My time of desiring is over,” Kampana replies. “Now everything I want is in my words, and the words are all I need.”

It’s true for every writer, in the long run; the words will have to be enough.

Ms Kellogg( critic at the “Los Angeles Time” -and former book- editor of “The Times”).

Traduction:

« Alors qu’il publie son nouveau roman, Salman Rushdie demeure invisible, refusant toutes les interviews. Il n’a pas accordé de RDV à la presse depuis l’attentat d’Aout 2022, qui, le blessant grièvement, faillit lui coûter la vie. L’impossibilité dans laquelle il se trouve d’assumer la promotion de son roman dit tout. Comment définir le ballet en l’absence du danseur ? L’écriture et l’écrivain ne font qu’un. L’attentat que Rushdie a subi lui dénie le droit de s’exprimer librement. Cette problématique affectera certainement la suite de son œuvre, l’empêchant de parler en public. L’ attentat qu’il a subi aura des conséquences sur la réception du livre et affectera plus généralement la manière dont nous percevons le rôle des auteurs dans l’espace public, déclara Ana Christina Mendes, professeure de l’enseignement supérieur à Lisbonne et auteure de l’essai «Le rôle de Salman Rushdie dans l’espace contemporain ». Salman Rushdie est devenu une sorte de saint laïc, offert en sacrifice au nom de la liberté d’expression ».

A la fin du roman, la narratrice devient aveugle, suite à l’attaque monstrueuse de son ennemi. D’après « Random House » « La Cité de la Victoire » était terminé lorsque Rushdie fut lui-même victime de l’attentat qui lui fit perdre l’ œil droit. Ce passage du livre est d’autant plus glaçant. « Ce doit être très dur, d’être aveugle ? demande Salman Rushdie.. « Qu’espérez-vous à présent? Existe-t-il quelque chose qui adoucirait ce calvaire, un espoir peut -être, un désir secret ?

- Le temps du désir est révolu. Ce que je voudrais plus que tout, c’est de retrouver mes mots. Je voudrais retrouver les mots.

Ce serait sans doute la même réponse pour n’importe lequel écrivain, se dit la critique du « Los Angeles Time »… ( traduction AG)

