"Révolution impériale : L'Europe des Bonaparte, 1789-1815" de Vincent Haegele : une histoire désenclavée de l’Europe impériale. Un livre original, riche et instructif, pour les passionnés d’Histoire

Ce texte extrêmement précis donne une lecture originale de l’histoire, toujours en profondeur et dans le détail. L’auteur rappelle par exemple le rôle historique de la querelle janséniste dans l’opposition des parlements au pouvoir monarchique. Il donne des détails sur la vie du père de Napoléon, Charles, séduit par les idées de Pasquale Paoli, et qui exercera un nombre incalculable de fonctions. On en apprend également sur la mystérieuse personnalité du tsar Paul 1er, ou sur le rôle des philosophes, conseillers des souverains. La république de Venise, la paix d’Amiens avec l’Angleterre en 1802, les révolutions de palais à Stockholm et à Madrid, le royaume de Naples et les dissimulations de Murat, l’histoire de l’Europe est ici parcourue, pays par pays, avec une grande agilité.

La construction du livre, chronologique, apparemment classique, est pourtant surprenante. Les digressions y sont nombreuses. On apprend, par exemple, au détour d’un chapitre, le goût de Bonaparte, alors Consul de France, pour la poésie, les jeux d’ombres et “la musique mélancolique et monotone de Paisiello”. La dernière partie du livre propose une comparaison de Napoléon et Charlemagne, que Napoléon semble imposer lui-même et qui revient sous forme de clins d'œil au fil du texte. Avec cet essai, l’auteur fait voyager le lecteur sans doute beaucoup plus loin qu’il ne l’aurait imaginé.

Ce livre a le mérite, aussi, de bousculer quelques certitudes, et de “désenclaver”, si l’on peut dire, l’histoire telle qu’on l’apprend. Il rappelle que l’homme perçu comme unique est inséparable d’un “système de famille” qu’il crée, mais dont il est aussi le produit. En outre, la parole est ici, en quelque sorte, donnée à chaque pays d’Europe, à sa complexité, rappelant les influences successives des penseurs, la popularité vacillante des chefs de guerre, les luttes internes et les affections réelles des souverains ou conquérants étrangers pour le peuple dont ils héritent. Ce souci de la nuance et de la mise en perspective fait de ce texte un travail précieux et rappelle que les livres d’histoire sont aussi de formidables outils de réflexion.