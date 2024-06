Résistance aux antibiotiques : mourrons-nous bientôt d’égratignures ?

Une employée dans un site de fabrication de médicaments.

Selon un nouveau rapport de l'OMS, le nombre d'agents antibactériens, y compris les antibiotiques, est passé de 80 en 2021 à 97 en 2023. Cependant, l'agence de santé indique qu'il existe un "besoin urgent d'agents nouveaux et innovants pour lutter contre les infections graves et pour remplacer ceux qui deviennent inefficaces en raison d'une utilisation généralisée".

L'argument "à l'avenir, vous aurez une égratignure et vous mourrez de l'infection" n'est-il pas exagéré ? La plupart des gens se coupent et s'égratignent sans avoir besoin d'antibiotiques.

La plupart des coupures et des égratignures ne provoquent pas d'infections potentiellement mortelles. De nombreuses personnes souffrant d'une infection peuvent se rétablir d'elles-mêmes, même si les antibiotiques peuvent accélérer ce rétablissement.

Mais pour certaines personnes, notamment celles dont le système immunitaire est affaibli, les infections peuvent être plus graves et un traitement antibiotique est indispensable. Nos grands-parents et arrière-grands-parents, qui n'avaient pas accès aux antibiotiques, s'inquiétaient toujours des infections. Aujourd'hui, le risque est que les bactéries devenant de plus en plus résistantes aux antibiotiques, ces médicaments qui sauvent des vies cessent d'être efficaces.

The Conversation s'est entretenu avec James P. O'Gara, professeur de microbiologie, sur le problème de la résistance aux antimicrobiens (RAM).

Combien de personnes meurent d'infections par des superbactéries ? La situation s'aggrave-t-elle ?

Une étude du gouvernement britannique publiée en 2014 a estimé que, dans le monde, 700 000 personnes meurent chaque année d'infections résistantes, y compris le paludisme et le VIH. Une étude plus récente a estimé à 1,27 million le nombre de décès dus à la seule résistance bactérienne dans le monde en 2019. Ces estimations indiquent que le problème de la résistance s'aggrave, ce qui correspond à l'augmentation de l'utilisation des antibiotiques chez l'homme entre 2000 et 2018

Qui sont les principaux responsables de la surconsommation d'antibiotiques : les agriculteurs ? Les médecins hospitaliers ? Les médecins généralistes ?

Plus de la moitié des antibiotiques sont administrés aux animaux, dans les fermes. La plupart d'entre eux sont utilisés pour améliorer la prise de poids et prévenir les infections plutôt que pour traiter les animaux malades.

Combien y a-t-il de "superbactéries" et où se produisent la plupart de ces infections ?

Quinze bactéries résistantes aux antibiotiques figurent sur la liste prioritaire de l'Organisation Mondiale de la Santé. Six d'entre elles peuvent être qualifiées de "superbactéries", c'est-à-dire qu'elles sont résistantes à plusieurs antibiotiques. Les infections par les superbactéries sont principalement un problème dans les hôpitaux, mais elles peuvent également se produire dans nos communautés.

La mise au point de médicaments antibiotiques est-elle une course aux armements sans fin ? N'est-il pas certain que tout nouveau médicament développé ne fera que stimuler l'évolution de l'insecte qu'il est censé tuer ?

C'est peut-être vrai. Jusqu'à présent, tous les antibiotiques autorisés sont devenus résistants. Ce n'est guère surprenant. Les micro-organismes sont la forme de vie la plus abondante sur Terre et sont antérieurs à l'homme de plusieurs milliards d'années. Ils ne sont pas parvenus aussi loin et aussi longtemps sans une endurance remarquable. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à chercher de meilleurs moyens de prévenir et de traiter les infections qu'ils provoquent.

Faut-il vraiment se gaver d'antibiotiques en cas d'infection ?

Plusieurs études montrent que des traitements antibiotiques plus courts peuvent être aussi efficaces que des traitements plus longs. Mais il ne serait pas judicieux que les patients prennent leurs propres décisions à ce sujet. Il est important qu'une dose adéquate d'antibiotique soit utilisée pour traiter une infection et la durée du traitement est importante pour y parvenir.

Pourquoi les médecins généralistes ne disent-ils pas tout simplement "non" lorsque les patients demandent des antibiotiques ? Pourquoi les patients sont-ils blâmés et humiliés ?

Je suis d'accord pour dire que les patients ne devraient pas avoir honte de prendre des antibiotiques. Après tout, ils ne prennent que les antibiotiques prescrits par leur médecin.

L'utilisation d'antibiotiques pour traiter les infections bactériennes peut être importante. Mais la plupart des infections sont causées par des virus pour lesquels les antibiotiques ne sont pas efficaces. Bien entendu, lorsque nous sommes malades, nous ne pensons pas au type d'infection que nous avons, nous voulons simplement nous sentir mieux.

Les parents inquiets pour leur jeune enfant ne se préoccupent pas de la résistance aux antibiotiques lorsqu'ils consultent leur médecin généraliste. En fin de compte, les médecins généralistes ont la responsabilité de ne prescrire des antibiotiques que lorsqu'ils sont nécessaires et les patients doivent faire confiance à leur médecin pour prendre cette décision.

Les sociétés pharmaceutiques ne veulent pas développer de nouveaux antibiotiques parce qu'elles n'ont pas d'argent à y gagner. Si ce problème constitue une menace existentielle, pourquoi les gouvernements ne financent-ils pas des laboratoires pour développer de nouveaux antibiotiques ?

Les gouvernements reconnaissent ce problème. Les entreprises pharmaceutiques ont un rôle crucial à jouer. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne utilisent plusieurs mécanismes pour récompenser financièrement les entreprises qui développent de nouveaux antibiotiques.

Toutefois, l'OMS a mis en garde contre le manque de nouveaux antibiotiques en cours de développement. La mise à disposition d'un nouvel antibiotique pour les patients est un processus long et ardu.

Le Wellcome Trust, une fondation caritative, a indiqué que seul un nouvel antibiotique sur 70 arrive sur le marché. Le soutien à la recherche dans les universités et l'industrie est important pour trouver de nouveaux médicaments qui peuvent être introduits dans le pipeline de développement des antibiotiques par les sociétés pharmaceutiques.

Les vaccinologues travaillent sur des vaccins universels. Existe-t-il un tel concept dans le développement des antibiotiques ?

Oui, il existe. Un concept analogue dans le développement des antibiotiques serait la recherche de cibles médicamenteuses immuables ou, en d'autres termes, de cibles antibiotiques qui ne peuvent pas muter pour provoquer une résistance sans affecter la survie de la bactérie.

Quel est le meilleur espoir de l'humanité pour vaincre le problème de la résistance ?

Alors que nous continuons à protéger les antibiotiques dont nous disposons, les scientifiques explorent de nouvelles voies passionnantes pour s'attaquer à ce problème. De nouveaux vaccins pour prévenir les infections, des virus qui ciblent les bactéries (appelés phages), des antibiotiques entièrement nouveaux, des peptides antimicrobiens (courtes parties de protéines) et des acides nucléiques (courts morceaux d'ADN) ... ont tous montré leur potentiel.

Historiquement, de nombreux champignons et bactéries produisant des antibiotiques se trouvaient dans le sol, où ils utilisaient ces composés pour se concurrencer. Malheureusement, la plupart des microbes du sol ne peuvent pas se développer en laboratoire. Les scientifiques utilisent désormais des méthodes astucieuses pour cultiver des microbes auparavant "incultivables" à partir de différents échantillons et découvrir de nouveaux antibiotiques.

Une autre approche consiste à développer des médicaments qui ne tuent pas les bactéries, mais qui limitent les dommages qu'elles causent à l'homme. Ces médicaments ne devraient pas favoriser la résistance et pourraient suffire à traiter les infections si nos systèmes immunitaires sont capables de terminer le travail.

Enfin, l'utilisation d'antibiotiques dans des combinaisons nouvelles et différentes a un potentiel avéré. De même, de nouveaux adjuvants (composés non antibiotiques) destinés à renforcer le pouvoir des anciens antibiotiques pourraient permettre de les utiliser contre les infections résistantes.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.