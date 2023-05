Rembrandt sous l’escalier de Barbara Lecompte : comme Michel Ange ou Raphaël un prénom de génie pour une pièce qui a de l’esprit !

A la fin du premier tiers du XVIIe siècle, le jeune Rembrandt van Rijn retrouve le souvenir de son père Harmen dans leur maison familiale de Leyde. Le grand maître, parvenu à mi-vie, évoque ses souvenirs avec son père devenu aveugle à la fin de son existence, et mort en 1630. • L’artiste retrouve ainsi tous les soirs, au pied de l’escalier (celui du fameux Philosophe en méditation), le vieil homme à la barbe blanche. Ils évoquent ensemble la vie du peintre, une vie de chefs d’œuvre, d’honneurs, d’amours contrariés, mais aussi de morts et de déceptions. • Les deux êtres de chair et de sang se révèlent ainsi au son du violon. L’un, Rembrandt de son prénom, peintre adulé une moitié de sa vie, puis délaissé pendant l’autre moitié, fils respectueux et aimant ; l’autre, père attentif et admiratif, mais qui n’hésite pas à rabrouer un fils qui fait fi des convenances bourgeoises.