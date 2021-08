Recyclage du plastique ? Un mythe

Atlantico : Une enquête de l’agence de presse Reuters sur « le mythe du recyclage » détaille les échecs de la société de recyclage de plastique Renewlogy. Quelle était la promesse faite aux citoyens américains et quels obstacles a-t-elle rencontré ?

Dominique Audrerie : Sur le fond, la question est simple: que faire face aux déchets? La réponse toujours répétée des producteurs, et cela sur toute la chaîne de production, est: "nous nous en occupons, il n'y a rien à voir, poursuivons notre consommation irresponsable, enfin … avec un petit effort" ! A revenir à la source, on a su ces dernières années culpabiliser le consommateur: il consomme trop sans souci des déchets qu'il produit. Le producteur lui ne ferait que répondre aux besoins, ce qui est pour le moins fallacieux, car on peut produire de manière différente en prenant en compte toute la filère depuis la production jusqu'au traitement in fine. L'échec constaté tient à ce que rien n'a véritablement été fait en amont pour contrôler les produits rendus et leur capacité à être réutilisés ou transformés. Ainsi parler d'échec de telle ou telle société est une mauvaise analyse: quelle est la nature des produits traités? Quel coût "accepté"? Quelle filière de réutilisation? Le regard posé en l'espèce est celui du "commerçant" qui compte ses bénéfices. Il est nécessaire d'adopter une toute autre optique vis à vis des déchets.



Dans quelle mesure le recyclage du plastique est-il instrumentalisé par les industriels du pétrole ?

Le recyclage est instrumentalisé à deux niveaux par les industriels/commerçants: d'une part ils ont le souci de produire toujours plus, telle est leur priorité et non le recyclage, en d'autres termes prendre en compte les conséquences à tous les niveaux de leur production; d'autre part, il faut le redire et insister, on en vient à culpabiliser le consommateur, qui consommerait trop et des biens polluants! Cette inversion est grave, car elle revient à faire du producteur une sorte de victime de la "société de consommation". Rien de plus inacceptable.



Peut-on dire que les consommateurs, invités à respecter scrupuleusement le tri des déchets, sont dupés ? Doit-on pour autant cesser de recycler nos déchets plastiques ?



La conséquence est en effet que le consommateur finit par avoir mauvaise conscience, devenant, par de savants discours, la cause principale d'une situation qu'il ne maitrise en rien et qui lui échappe. Ce n'est pas lui qui définit la composition des produits fabriqués, leur quantum et leur usage, et à terme leur traitement lorsqu'ils deviennent des déchets. Certes il ne faut pas renoncer au tri des déchets. C'est tout le contraire: chaque produit doit être vu depuis sa création jusqu'à son abandon comme déchet avec le souci de son recyclage. Il ne doit pas y avoir de déchets irrécupérables et il faut cesser d'avoir honte (ô combien trompeuse et hypocrite) de nos déchets. Les déchets doivent, il faut encore y insister encore et toujours, être considérés comme une ressource, qui a ses conditions d'exploitation et ses coûts. Il est tout à fait possible d'inverser les pratiques actuelles qui sur le fond mesurent les échecs ou prétendus tels pour fuir les réalités vraies et, par un tour de passe passe intellectuel, d'ignorer toute réflexion sérieuse.