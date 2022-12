Le livre "Ralentir ou périr : l'économie de la décroissance" de Timothée Parrique a été publié aux éditions du Seuil.

RALENTIR OU PERIR : L’ECONOMIE DE LA DECROISSANCE

De Timothée Parrique

Editions du Seuil

Sept 22

320 pages

20€

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME La croissance ne doit plus être perçue comme une finalité pour trois motifs : une raison écologique car la croissance perturbe gravement les écosystèmes de la planète, à savoir le réchauffement climatique, l’érosion de la biodiversité avec l’extinction des nombreuses espèces, la perturbation des cycles du phosphore et de l’azote, les pollutions chimiques. En second lieu, le PIB est une fausse mesure qui ne mesure pas l’économie de l’entraide, le bénévolat, le non-lucratif (coopération), l’associatif. Surtout, elle ne réduit pas notablement la pauvreté ni le niveau du chômage. Au contraire, cela favorise les ménages riches : 10% de la population qui cumule 76% du patrimoine, et même 38% en possède 1%. Loin de favoriser le bien-être, la croissance infinie aggrave la gabegie des ressources naturelles, l’entassement des déchets, le désarroi des laissés-pour-compte. Il faut donc s’engager vers une post-croissance qui n’est pas la décroissance mortifère. Il s’agit d’organiser et même de planifier une économie stationnaire en harmonie avec la nature, gérée par des décisions démocratiques au sein des communes et des entreprises, et avec l’objectif d’une répartition plus juste des richesses. Cela implique des outils parfois contraignants qui passe par l’interdiction sélective de la publicité, une progressivité notable de la fiscalité sur les revenus et les patrimoines, une discipline des marchés financiers, des quotas carbone, des coopératives à la lucrativité limitée et une réduction du temps de travail. À Lire Aussi "Roman fleuve" De Philibert Humm : Trois hommes dans un bateau biplace descendent la Seine… Un roman fleuve drôle, inspiré…très navigable !

POINTS FORTS

Nos sociétés pourraient raisonnablement retenir un certain nombre de mesures susceptibles d’améliorer sensiblement le régime libéral capitaliste qui se traduit trop souvent par la criminalité, les maladies mentales, l’obésité, la surpopulation des prisons.Il devrait être possible d’encourager -pour ralentir- la frugalité (moins d’avions, de viande, de pesticides) et la sobriété pour un meilleur choix des grands projets (aéroports, zones commerciales, architectures urbaines des grands ensembles).

QUELQUES RÉSERVES

L’objectif est de quitter le capitalisme pour organiser un système soviétiforme auquel rêvent certains syndicats dont la CGT. Certes, il est nécessaire de ralentir pour survivre et si possible pour mieux vivre. Pour autant la mise en œuvre des principales propositions aboutirait à un désastre : réduction du temps de travail, âge avancé de la retraite, découragement de l’initiative et de la prise de risque, fiscalité délirante, expansion des régimes sociaux.Déjà, lorsqu’après la publication du livre La fin du travail par Jérémy Rifkin, le gouvernement socialiste avait décidé brutalement la réduction à 35h du temps de travail hebdomadaire ainsi que l’âge de la retraite à 60 ans, la France ne s’en est pas encore remise.

UNE PHRASE

Pour :

P. 31: «Le PIB est borgne quant au bien-être économique,aveugle au bien-être humain, sourd à la souffrance sociale et muet sur l’état de la planète ».

P. 87 : « Attendre du progrès technologique qu’il verdisse l’économie serait aussi naïf que penser qu’acheter des livres de diététique suffirait pour perdre du poids ».

P. 164 : « Moins de biens, plus de liens. La décroissance n’est pas seulement moins (de production), mais aussi plus (de relations sociales, de résonance, de bonheur, etc.) ».

P. 219 : « la post-croissance est une économie stationnaire en relation harmonieuse avec la nature où les décisions sont prises ensemble et où les richesses sont équitablement partagées afin de pouvoir prospérer sans croissance ».

Contre :

P. 119 : « Si vous avez de la décroissance, vous avez moins de richesse et vous aurez plus de pauvres » (citation de Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances depuis 2017)

P. 184 : A fond opposé à la décroissance qu’il qualifie de « modèle Amish » (expression utilisée par Emmanuel Macron, président de la République française)

P. 204 : on pourrait former un pôle stratégique du transport incluant la nationalisation de la SNCF, des autoroutes, des aéroports et des compagnies aériennes et maritimes.

P. 207 : « La décroissance des pays riches est une condition sine qua non pour la prospérité des pays pauvres ».

P. 231 : Pour démocratiser l’économie, il faudrait « transformer toutes les entreprises en coopératives ».

P. 266 : Institut Sapiens : le décroissantisme légitime des pratiques totalitaires.

P. 256 : « Le capitalisme ne peut pas plus renoncer à la croissance qu’un crocodile ne peut devenir végétarien » (universitaire britannique trotskyste John Molyneux).