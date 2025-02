Le plus célèbre des agents secrets

Quel avenir pour 007 maintenant que James Bond est contrôlé par Amazon ?

La famille Broccoli contrôle la franchise James Bond depuis que les films ont été lancés par Albert « Cubby » Broccoli (et son partenaire Harry Saltzman) en 1962. Aujourd'hui, sa fille et son beau-fils, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, producteurs de longue date, ont annoncé qu'ils cédaient le contrôle créatif à Amazon MGM Studios.